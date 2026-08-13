Bono de $70.000 de ANSES en agosto: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

El refuerzo se paga junto con los haberes actualizados y puede ser completo o proporcional según el ingreso mensual de cada beneficiario.

El bono de ANSES se suma a los haberes de agosto y puede alcanzar hasta $70.000 según el monto que perciba cada beneficiario.

En agosto, ANSES liquida un refuerzo extraordinario para determinados titulares del sistema previsional. El beneficio se suma al aumento mensual aplicado sobre las prestaciones y busca mejorar los ingresos de quienes se encuentran en los rangos más bajos.

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El pago no alcanza a todos los jubilados y pensionados por igual. La suma puede ser de $70.000 , aunque quienes superan el haber mínimo pueden recibir un importe menor, según el monto que tengan asignado.

Por eso, para conocer cuánto se cobra este mes es necesario considerar tanto la prestación correspondiente como el límite establecido para acceder al complemento.

El bono extraordinario alcanza durante agosto a tres grupos de titulares previsionales. Se trata de:

La medida busca reforzar principalmente los ingresos previsionales más bajos. El acceso al complemento depende del haber correspondiente a agosto y de los límites definidos para este período.

¿Cómo se calcula el bono proporcional si cobro más de la mínima?

El haber mínimo jubilatorio de agosto quedó establecido en $419.775 después de la actualización mensual del 1,89%. Quienes perciben exactamente ese importe reciben los $70.000 completos, por lo que alcanzan un ingreso total de $489.775.

Para quienes tienen un haber superior a la mínima, el refuerzo se determina de manera proporcional. El objetivo es que, al sumar la prestación y el complemento, el ingreso no supere los $489.775. Por ejemplo, un beneficiario que cobra $450.000 recibe un refuerzo de $39.775. En tanto, quien percibe $480.000 obtiene $9.775 adicionales.

A partir de un haber de $489.775, ya no corresponde el pago del complemento extraordinario.

Bonos ANSES. Ámbito Financiero

Montos finales de agosto: ¿cuánto cobran los jubilados y pensionados?

Los titulares que reciben la jubilación mínima cobran $419.775 de haber y suman los $70.000 del refuerzo, por lo que el ingreso mensual llega a $489.775.

En los casos en que la prestación supera la mínima, el monto adicional disminuye a medida que aumenta el haber. De esta manera, el complemento funciona como una diferencia hasta alcanzar el límite máximo fijado para agosto.

La misma lógica se aplica a los beneficiarios incluidos en los grupos alcanzados por la medida, de acuerdo con el monto que corresponda a cada prestación.

Calendario de pagos de ANSES: fechas de cobro confirmadas

La acreditación de los haberes y del refuerzo se realiza de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES, que organiza las fechas según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Los titulares pueden consultar su fecha exacta de cobro desde Mi ANSES, donde también figura el detalle de la liquidación correspondiente a agosto.

De esta manera, el importe que finalmente recibe cada beneficiario dependerá de su prestación y, en los casos de haberes superiores a la mínima, del cálculo proporcional del refuerzo.