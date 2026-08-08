Irán avanza con Omán en las negociaciones por el estrecho de Ormuz, aunque el acuerdo no reabrirá el tránsito

El conflicto en Medio Oriente sigue afectando el comercio en la región. La postura de EEUU y su bloqueo sobre Teherán, dos factores clave para el futuro del paso marítimo.

Irán afirmó este sábado que se encuentra “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Omán para establecer una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz . A pesar del avance en la negociación, las autoridades iraníes advirtieron que el entendimiento por sí solo no alcanzaría para reactivar por completo el tránsito.

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El anuncio se produjo mientras Emiratos Árabes Unidos denunció un nuevo ataque iraní contra un buque que navegaba por la estratégica vía marítima, en otra escalada de las tensiones en la zona.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi , señaló que negocian con Omán una ruta temporal mientras resuelven cuestiones técnicas y legales para establecer un esquema permanente. Según explicó, el mecanismo de separación del tráfico marítimo que se había planteado anteriormente ya no resulta aceptable para Irán.

Araqchi también condicionó la reapertura del estrecho a otros factores, entre ellos una compensación por parte de Estados Unidos .

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos del conflicto que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Antes de la guerra, por esa vía circulaba aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas .

Estados Unidos espera un acuerdo para levantar el bloqueo

Washington sostiene que las negociaciones entre Irán y Omán avanzaron en los últimos días. Un funcionario estadounidense había anticipado el viernes que ambos países, ubicados a ambos lados del estrecho, podrían alcanzar próximamente un entendimiento que permita restablecer el tránsito normal de petróleo.

"Se están produciendo avances entre Omán e Irán en el estrecho, y esperamos un acuerdo pronto", declaró el funcionario a Reuters. "Una vez que se anuncie el acuerdo para restablecer el transporte marítimo comercial sin impedimentos, Estados Unidos levantará el bloqueo de los puertos iraníes".

EEUU condiciona el levantamiento del bloqueo sobre Irán a la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Como siempre, las acciones de Estados Unidos seguirán estando basadas en el desempeño y vinculadas al cumplimiento por parte de Irán de sus compromisos", agregó.

Sin embargo, todavía no está claro si las negociaciones desembocarán en un acuerdo permanente. En las últimas semanas, la administración de Donald Trump había sugerido en reiteradas ocasiones que la reapertura del estrecho podía estar cerca, mientras que Teherán había negado que existieran conversaciones en curso.

Irán mantiene sus condiciones

La Guardia Revolucionaria iraní marcó distancia respecto de las negociaciones con Omán y sostuvo que la reapertura del estrecho depende directamente de que Estados Unidos acepte las condiciones planteadas por Teherán.

El portavoz del cuerpo, Hossein Mohebbi, no detalló cuáles son esas exigencias, pero afirmó que Washington debe dejar de intervenir en el proceso de negociación regional.

"Cuando Estados Unidos acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz sin duda se reabrirá", dijo, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

De esta manera, mientras Teherán negocia con Omán una posible ruta marítima, también mantiene abierta la disputa con Washington sobre las condiciones necesarias para normalizar el tránsito.

Emiratos denunció otro ataque contra un buque

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos informó que Irán atacó con un misil a un buque vinculado con su compañía petrolera estatal mientras navegaba por el estrecho de Ormuz. Según las autoridades emiratíes, no hubo personas heridas.

Se trata del último episodio de una serie de ataques contra embarcaciones en una zona clave para el comercio energético internacional.

Las autoridades iraníes no realizaron comentarios de inmediato. Los medios de comunicación de Irán reprodujeron el reporte de Emiratos, aunque omitieron la acusación directa contra Teherán por el ataque.