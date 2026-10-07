Adiós al paraíso: la impactante razón por la que Jim Carrey vende su casa de u$s 35 millones en Hawaii

El reconocido actor busca desprenderse de uno de sus refugios personales, en el cual pasó gran parte de su vida tras haber logrado el éxito en el cine.

La estrella de Hollywood se despide de una de sus más icónicas propiedades.

Jim Carrey puso en venta por u$s35 millones la casa que compró hace una década en Maui, Hawaii . La propiedad frente al océano acompañó una etapa en la que el actor redujo su actividad en el cine, se volcó a otros proyectos personales y comenzó a elegir con mucha más calma sus apariciones públicas.

La decisión coincide además con un momento particular de su vida privada. A los 64 años, acaba de casarse con Min Ah , su pareja de los últimos años, tras una ceremonia privada celebrada en Los Ángeles.

La casa está sobre Keawakapu Beach, en el sur de Maui , y fue adquirida en noviembre de 2016 por u$s16,5 millones . El terreno ocupa casi 4.000 metros cuadrados y tiene unos 52 metros de frente al océano, con un amplio jardín que separa las construcciones de la arena.

Carrey sorprendió a todos, ya que se casó en secreto con la actriz Min Ah.

La residencia principal fue construida en 2002 y tiene alrededor de 438 metros cuadrados , tres dormitorios y cuatro baños y medio. Su diseño se aleja de las grandes mansiones modernas: combina un enorme techo de paja, vigas de abeto Douglas, paredes revestidas en bambú y ambientes abiertos hacia el exterior.

El living desemboca directamente en una galería de piedra cubierta. La cocina tiene dos islas centrales, mientras que la suite principal ocupa la planta alta y cuenta con paneles de vidrio plegables que conectan el dormitorio con una terraza frente al Pacífico.

En otro sector hay una casa de huéspedes con dos habitaciones y baños privados. Entre ambas construcciones aparece una pileta rodeada de piedras naturales, con una gruta escondida, tobogán, un sector poco profundo para descansar dentro del agua y un jacuzzi elevado. Todo el conjunto se ofrece completamente amoblado.

$20 millones por película y $180 millones de patrimonio: los números detrás de la estrella

La fortuna de Jim Carrey está estimada en u$s180 millones y sus ingresos acumulados por películas superan los u$s300 millones entre salarios, bonos y participaciones sobre las ganancias. Buena parte de ese dinero llegó entre mediados de los 90 y comienzos de los 2000, cuando se instaló entre los actores mejor pagos de la industria.

Su salto salarial fue especialmente rápido. Por "Ace Ventura: Pet Detective" cobró u$s350.000; por "The Mask", u$s450.000; y por "Dumb and Dumber" ya había llegado a u$s7 millones. Apenas dos años después de aquel explosivo 1994, firmó un contrato que cambió los números de Hollywood.

"The Cable Guy" le aseguró u$s20 millones por adelantado y lo convirtió en el primer actor en alcanzar esa cifra como salario base por una sola película. Más tarde repitió el monto con "Liar Liar", "How the Grinch Stole Christmas", "Fun with Dick and Jane" y "The Number 23", mientras que "Bruce Almighty" le dejó u$s25 millones.

Con "Yes Man" hizo una apuesta diferente: renunció al pago inicial y negoció el 36,2% de las ganancias. El acuerdo terminó dejándole entre u$s35 millones y u$s50 millones, uno de los mayores cobros de toda su carrera.

¿Retiro definitivo? El cambio de vida que alejó al comediante de la gran pantalla

En 2022, Carrey aseguró que estaba bastante decidido a retirarse y explicó que prefería una rutina tranquila, con más tiempo para pintar y desarrollar su faceta artística lejos de los rodajes.

Ese alejamiento ya había tenido consecuencias sobre su patrimonio inmobiliario. En 2023 puso a la venta la enorme residencia de Brentwood que poseía desde 1994 porque ya no pasaba demasiado tiempo allí. Había pedido inicialmente u$s28,9 millones y, después de varias rebajas, terminó vendiéndola por u$s17 millones.

El retiro tampoco fue absoluto. Regresó para la tercera entrega de Sonic y luego aclaró que prefería hablar de largos descansos entre proyectos antes que de una despedida definitiva. Desde entonces dejó abierta la posibilidad de volver a actuar cuando aparezca un papel que le interese.

En septiembre de 2026 se casó con Min Ah en una ceremonia privada en Los Ángeles, meses después de presentarla públicamente durante los premios César de París.