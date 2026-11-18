Ron Howard habló sobre lo que hace falta para llevar a cabo la secuela de "El Grinch" junto a Jim Carrey + Agregar ámbito en









El clásico navideño original se estrenó en el año 2000 y fue un éxito de taquilla, recaudando más de 350 millones de dólares.

¿Vuelve El Grinch? Ron Howard estableció sus condiciones.

Meses después de que se anunciara una secuela de El Grinch, el director Ron Howard aclaró qué se necesitaría para que la continuación de la película llegara a realizarse.

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“Solo quiero advertirles a todos que Jim [Carrey] y yo no seguiremos adelante a menos que creamos tener un gran guion, y ni siquiera tenemos uno ahora mismo”, dijo Howard a la revista People. “Tenemos muy buenos guionistas y una idea que me entusiasma y que creo que encaja perfectamente con el espíritu del Dr. Seuss, su mezcla de comedia y fantasía. Así que estoy muy contento con lo que tenemos para trabajar, pero no quiero prometer que se vaya a hacer porque Jim y yo estamos de acuerdo en una cosa: no seguiremos adelante a menos que creamos que tiene posibilidades de ser genial”.

Howard continuó, señalando que ambos se sienten muy orgullosos de la película original. "Nos sentimos muy afortunados, porque se necesita un poco de suerte para que una película se concrete y se convierta en un clásico imperecedero como lo ha hecho esta. Y el hecho de que se haya convertido en una tradición en muchos hogares significa mucho para todos los involucrados, en particular para Jim y para mí".

Pero Howard no descarta una secuela en el futuro. "Avanzaremos con cautela, pero con esperanza, hacia otra película, porque ambos creemos en la premisa", dijo. "Con un poco de suerte, podremos volver a ese mundo".

El éxito de El Grinch El clásico navideño original se estrenó en el año 2000 y fue un éxito de taquilla, recaudando más de 350 millones de dólares. Carrey, quien interpretó al Grinch y retomaría su papel en la secuela, siempre ha hablado abiertamente sobre el desgaste que le supuso el maquillaje de efectos especiales necesario para transformarse en la criatura verde.

cEl año pasado, Howard le contó a Vulture que el actor “empezó a sufrir ataques de pánico” durante los primeros días de rodaje debido a lo incómodo que le resultaba la transformación física, y añadió: “Lo veía tirado en el suelo entre tomas con una bolsa de papel marrón. Literalmente en el suelo. Estaba fatal”. Howard también reveló que Carrey estaba “dispuesto a devolver” su salario de 20 millones de dólares.