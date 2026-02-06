De cuánto es la fortuna de Hudson Williams, la estrella de Heated Rivalry + Seguir en









El actor canadiense protagoniza la serie del momento, y su futuro inmediato proyecta ganancias de millones de dólares.

El actor y escritor canadiense es la estrella del momento en Hollywood. Imagen: The Hollywood Reporter

Hudson Williams es un actor y escritor canadiense que ganó popularidad internacional gracias a la serie Heated Rivalry, donde interpreta a Shane Hollander. A sus 24 años ya acumula millones en proyección de ingresos y se posiciona como una de las nuevas figuras jóvenes más exitosas de la televisión.

Su salto a la fama llegó en 2025 con esta producción romántica ambientada en el hockey, que lo convirtió en un rostro conocido a nivel global. Desde entonces su carrera crece rápidamente y su exposición mediática no para de aumentar. Antes de la fama trabajó como camarero mientras filmaba cortos y buscaba oportunidades actorales.

El reconocimiento llegó con su papel principal en Heated Rivalry, que lo catapultó a la escena internacional y lo volvió un actor muy comentado en redes. También participó en series como Tracker y en proyectos audiovisuales y de audio ficción, además de sumar presencia en eventos de moda y campañas, consolidando su perfil mediático.

De cuánto es el patrimonio de Hudson Williams El patrimonio neto estimado de Hudson Williams se ubica entre 100.000 y 500.000 dólares a comienzos de 2026. La cifra refleja su condición de actor emergente, pese al impacto global de Heated Rivalry. Pero su reciente crecimiento en el nivel de exposición lo posiciona como un actor emergente y con grandes posibilidades.

La mayor parte de sus ingresos proviene del salario por la serie (unos 80.000 dólares canadienses por la primera temporada), por lo que el éxito que se prevé en la producción también le traiga mayores ganancias. Además se proyectan nuevos contratos, trabajos en otras producciones y colaboraciones en redes sociales, lo que podría incrementar su fortuna en los próximos años.

