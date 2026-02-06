De los miles de millones a la revelación de una oscura razón de su divorcio: la historia de Melinda Gates + Seguir en









La exesposa de uno de los magnates más millonarios del mundo decidió ponerle fin a su relación por un polémico motivo.

La exesposa del magnate tecnológico cumplió un rol fundamental en la fundación de Bill Gates. Kamil Zihnioglu/Pool/AP

Conseguir una fortuna de miles de millones de dólares es un objetivo que pocas personas pueden cumplir, aunque algunas hicieron algo mucho más noble, como es el caso de Melinda Gates, quien consiguió administrar para bien el abultado patrimonio de su exesposo, el magnate tecnológico Bill Gates.

Divorciada del empresario después de las polémicas decisiones y la amistad con un oscuro personaje, aún tiene en su poder una enorme cantidad de recursos, producto de lo que recibió una vez que se consumó la ruptura.

Melinda Gates 1Elizabeth Frantz/Reuters Melinda conoció a Bill Gates cuando ingresó a trabajar a Microsoft, donde cumplió un papel fundamental en el desarrollo de la compañía. Elizabeth Frantz/Reuters Quién es Melinda Gates y cómo se convirtió en multimillonaria Melinda French ingresó a Microsoft en 1987 como gerente de producto. Fue la responsable de lanzar al mercado software masivo como la enciclopedia Encarta, la plataforma de viajes Expedia y la guía de películas Cinemania. Trabajó en la empresa hasta 1996, período en el que conoció a Bill y contrajo matrimonio.

Su capital independiente se formó en 2021, cuando se ejecutó la división de bienes. La firma Cascade Investment le transfirió acciones de la vendedora de autos AutoNation y de la ferroviaria Canadian National Railway por un valor superior a los 1500 millones de dólares. También recibió títulos de la embotelladora Coca-Cola Femsa y del Grupo Televisa, asegurando una liquidez inmediata para operar por su cuenta.

El divorcio se detonó por un conflicto específico: la relación de Bill con Jeffrey Epstein, el financista condenado por abuso sexual de menores. Los registros confirmaron que Gates realizó un viaje en el avión privado de Epstein, mantuvo varios encuentros presenciales y se detectaron donaciones por dos millones de la moneda estadounidense vinculadas al entorno del agresor. Melinda explicó que, tras conocer a Epstein en 2013, le exigió a su marido que cortara el vínculo, y al ver que las reuniones y el flujo de fondos continuaban, decidió finalizar el matrimonio.

Miles de millones: el patrimonio de Melinda Gates Actualmente, distintos medios especializados señalan que la riqueza neta de Melinda está estimada en 17 mil millones de dólares. Es considerada una de las mujeres más acaudaladas del mundo y gran parte de esos activos proviene de su rol en la Fundación Bill y Melinda Gates. Su lado filantrópico es lo que más la destacó ante los ojos del mundo. Con la organización, se estima que sus aportes a distintas causas superan los 80 mil millones, lo cual excede su propia fortuna con amplia diferencia, algo que también le generó una gran confianza de la opinión pública.

