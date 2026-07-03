Adiós a las frutas y verduras podridas: el invento que las mantendrá frescas por mucho más tiempo

Cada año, millones de toneladas de frutas y verduras terminan en la basura simplemente porque se deterioran antes de llegar al plato. Si bien gran parte de este desperdicio se origina durante el transporte y el almacenamiento, las cocinas domésticas también registran pérdidas constantes.

Para enfrentar este problema, un equipo de investigadores desarrolló un material capaz de prolongar la vida útil de estos alimentos sin necesidad de añadir conservantes químicos. La propuesta consiste en utilizar un recurso natural que retrasa la maduración y reduce el descarte de comida.

Detrás de este avance se encuentran científicos de la Universidad de Copenhague, quienes recurrieron a la montmorillonita : una arcilla natural, abundante y de muy baja toxicidad que destaca por su bajo costo de obtención.

La clave del proyecto radica en controlar el etileno , el gas responsable de activar la maduración biológica de los vegetales. Cuando este compuesto se concentra en espacios cerrados como camiones o almacenes, acelera el envejecimiento de los productos y acorta drásticamente su tiempo de consumo.

La solución del equipo fue modificar la estructura interna de la arcilla mediante un tratamiento químico ligero. De este modo, consiguieron ensanchar los microcanales del mineral para transformarlo en una esponja molecular capaz de capturar el etileno y fijarlo de manera irreversible.

La aplicación es muy sencilla: el material se introduce en pequeñas bolsas porosas, similares a los sobres de gel de sílice que protegen el calzado o los aparatos electrónicos. Estas bolsas pueden distribuirse en envases individuales, góndolas de supermercados o contenedores de carga para limpiar el aire que rodea a los alimentos.

Las características y funciones del este material superabsorbente

Al basarse en una materia prima tan común, la fabricación del material no requiere procesos industriales complejos ni depende de componentes escasos, lo que facilita su viabilidad comercial.

Su capacidad para neutralizar el etileno frena el deterioro natural de los vegetales, manteniéndolos frescos por más tiempo. Esto supone un alivio directo para las pérdidas en la cadena logística y una ayuda para optimizar el consumo en los hogares.

La extensión de estos plazos también beneficia la calidad del producto. Como los alimentos resisten mejor el traslado, los agricultores pueden cosecharlos más cerca de su madurez real en la planta. Esto garantiza que frutas como mangos, duraznos o tomates lleguen al consumidor final con sus propiedades de sabor, aroma y textura intactas.

Por último, el sistema se presenta como una alternativa eficiente frente a los costosos equipos de refrigeración industrial o los aditivos tradicionales, con el beneficio añadido de que el mineral actúa de manera externa, sin entrar en contacto directo con los alimentos.