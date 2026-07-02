El invento para nunca más ir al baño: el nuevo inodoro chino que te buscará por toda la casa

Un desarrollo pensado para transformar la asistencia en el hogar promete cambiar la rutina cotidiana con una propuesta poco habitual y cada vez más comentada.

Hay dispositivos tecnológicos que nacen para simplificar pequeñas tareas y otros que buscan resolver problemas mucho más complejos. En esa segunda categoría aparece un invento presentado en China que llamó la atención por una idea poco convencional: un inodoro con capacidad para desplazarse de manera autónoma por la vivienda.

A primera vista puede parecer un concepto sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, detrás del proyecto de este inodoro existe un objetivo muy concreto vinculado con la accesibilidad y el cuidado de personas que tienen dificultades para trasladarse hasta un baño convencional.

El dispositivo se llama Xiaoban , nombre que en chino puede traducirse como "Pequeño Compañero", y fue desarrollado por la empresa Yueban con un propósito específico: asistir a personas mayores, pacientes en rehabilitación y usuarios con movilidad reducida .

A diferencia de un inodoro tradicional, este equipo puede desplazarse por distintos ambientes de la casa gracias a una base con ruedas motorizadas y un sistema de navegación similar al que incorporan algunos robots aspiradores de alta gama.

Cuando el usuario necesita usarlo, basta con llamarlo mediante comandos de voz sin conexión a internet o con un control remoto de botones grandes , pensado especialmente para personas que no están familiarizadas con la tecnología.

Una vez que recibe la orden, el equipo abandona su estación de carga y se dirige hasta el lugar donde se encuentra la persona, ya sea una cama, un sillón o cualquier otro ambiente de la vivienda. Allí se posiciona para facilitar el acceso e incorpora apoyabrazos abatibles, que ayudan a sentarse y levantarse con mayor estabilidad.

El sistema de desplazamiento se apoya en una combinación de sensores LiDAR, ultrasonidos, detectores de desniveles e inteligencia artificial, que generan un mapa tridimensional del hogar en tiempo real. Gracias a esa tecnología puede esquivar muebles, evitar escaleras y recalcular la ruta cuando encuentra un obstáculo inesperado.

Uno de los aspectos destacados es que no incorpora cámaras, una decisión adoptada para preservar la privacidad del usuario durante el traslado y el uso del dispositivo.

Se limpia solo: cómo funciona este sistema

Uno de los mayores desafíos para un inodoro móvil es gestionar los residuos sin estar conectado permanentemente a la red de desagües. Para resolver ese problema, Xiaoban incorpora un depósito hermético que almacena los desechos mientras el equipo se desplaza por la vivienda.

El sistema busca evitar malos olores mediante filtros de carbón activado y una espuma automática que actúa como barrera. A eso se suma un mecanismo interno de trituración de bajo nivel sonoro, diseñado para reducir el riesgo de obstrucciones antes del proceso de descarga.

Cuando termina de ser utilizado, el robot puede seguir dos caminos. El primero consiste en regresar a su base de carga, donde se conecta automáticamente a la instalación sanitaria para vaciar el depósito y completar la limpieza. La segunda alternativa le permite acercarse hasta un baño convencional y, mediante un brazo articulado con sistema de bombeo, transferir los residuos directamente al inodoro fijo.

Después de cada uso comienza un protocolo automático de higiene. El interior recibe chorros de agua a presión y luego una desinfección con luz ultravioleta (UV), un método ampliamente empleado para reducir la presencia de microorganismos en diferentes aplicaciones sanitarias. El proceso también ayuda a minimizar los olores antes de que el equipo vuelva a quedar disponible.