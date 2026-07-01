Perfecto para los nostálgicos: el invento diminuto para llevar las llaves y capturar todos tus momentos

Un nuevo accesorio de bolsillo recupera la estética de épocas pasadas y ofrece una propuesta distinta para guardar los recuerdos del día a día.

En 2026, las cámaras compactas se volvieron populares entre quienes buscan una experiencia diferente a la del celular. Con un diseño inspirado en los primeros equipos digitales de los años 2000, un nuevo invento apuesta por la simpleza y el encanto de las imágenes con una estética vintage .

Su tamaño reducido permite colgarlo del llavero y llevarlo a cualquier lado sin que ocupe espacio y además incorpora funciones pensadas para fotos espontáneas y videos cortos, con un formato que, aunque a simple vista no lo parezca, es funcional y toma buenas fotografías .

La Yashica Funtastic Keychain Camera nació con la intención de recuperar la sensación de sacar fotos con un dispositivo clásico que no se basa en la perfección ni los filtros de los teléfonos actuales. Su aspecto recuerda a las cámaras digitales de principios de los 2000 y toma imágenes con un estilo más natural y menos procesado.

Uno de sus principales componentes es la pantalla trasera abatible , lo que permite desplegar la pantalla para encuadrar autorretratos y grabar videos con mayor comodidad antes de apretar el botón. El equipo también fue pensado como un objeto de colección , ya que existen ediciones inspiradas en Yashica Boy , Peanuts/Snoopy y Hello Kitty , cada una con una estética propia.

Su tamaño es de apenas 22 gramos de peso, por lo que puede usarse de llavero o colgarse de un bolso sin molestar durante el uso diario. La propuesta no intenta competir con las cámaras profesionales ni con los smartphones de última generación, ya que su atractivo pasa por ofrecer fotografías con un aire retro, similares a las de las cámaras descartables.

El nuevo invento que va a cambiar la manera en la que capturas tus momentos. Gentileza - Yashica

Las características técnicas y funciones de la cámara que es furor

Más allá de su aspecto vintage, la cámara incorpora especificaciones acordes con el concepto del producto. Entre sus principales características aparecen:

Sensor CMOS de 1 megapíxel y 0,25 pulgadas

y Lente con apertura f/2.8

Fotografías en formato JPEG con resolución de 1.440 x 1.080 píxeles

con resolución de Grabación de video en formato AVI a 30 cuadros por segundo

a Almacenamiento mediante tarjetas microSD

Compatibilidad con memorias de 4 GB hasta 64 GB

hasta Batería integrada de 200 mAh

Puerto de carga USB-C

Peso total de 22 gramos

La tarjeta microSD no forma parte del contenido estándar de la caja, pero la empresa también ofrece un paquete opcional que suma una memoria de 32 GB junto con un lector USB para tarjetas SD. En cuanto al precio, el modelo básico cuesta unos u$s25. Las versiones decoradas con personajes tienen un valor de aproximadamente u$s28.

La marca apunta a un público que valora tanto la estética como la experiencia de sacar este tipo de fotos, por lo que la cámara funciona al mismo tiempo como accesorio, objeto de colección y dispositivo para registrar viajes, reuniones o momentos del día a día. Las imágenes salen con un aspecto más artesanal, colores menos procesados y una apariencia que recuerda a los 2000.