De cuánto es la fortuna de Neymar y cómo se convirtió en uno de los futbolistas más ricos del mundo

Su carrera estuvo marcada por transferencias récord, acuerdos comerciales y salarios extraordinarios que lo ubicaron entre las figuras mejor pagadas del deporte.

La carrera del brasileño estuvo marcada por grandes desafíos y decisiones que trascendieron el fútbol.

Durante más de una década, Neymar fue uno de los nombres más cotizados del fútbol internacional. Su talento dentro de la cancha lo llevó a vestir las camisetas de Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain y Al Hilal, mientras que fuera del campo construyó una marca personal con enorme alcance global que le permitió construir un imperio millonario .

Su crecimiento económico no respondió únicamente a los contratos deportivos. Los acuerdos publicitarios, los derechos de imagen y distintas inversiones fueron consolidando un patrimonio que hoy lo ubica entre los futbolistas con mayor riqueza acumulada de la historia reciente.

Neymar da Silva Santos Júnior nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, en el estado brasileño de San Pablo. Desde muy chico mostró condiciones diferentes al resto. Su formación estuvo marcada por el futsal y el fútbol callejero, disciplinas que moldearon un estilo basado en el desequilibrio en el uno contra uno , los cambios de ritmo y la creatividad.

El delantero construyó una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.

Con apenas 11 años ingresó a las divisiones inferiores de Santos , el mismo club que décadas antes había visto surgir a Pelé. La expectativa alrededor de su figura creció rápidamente y, en 2009, debutó en Primera División cuando todavía era adolescente.

No tardó en transformarse en la gran figura del equipo. En 2011 lideró a Santos hacia la conquista de la Copa Libertadores , un título que el club no conseguía desde la época de Pelé. Aquella campaña terminó de instalarlo como el futbolista brasileño con mayor proyección internacional y despertó el interés de los gigantes europeos, que ya seguían de cerca cada uno de sus pasos.

Su paso por Barcelona: la cima de su carrera

En 2013 llegó al Barcelona, una transferencia que estuvo rodeada de una fuerte repercusión mediática y también de investigaciones judiciales relacionadas con el costo real de la operación. Más allá de esa controversia, su rendimiento deportivo estuvo a la altura de las expectativas.

Junto a Lionel Messi y Luis Suárez conformó el recordado tridente "MSN", considerado por muchos como uno de los ataques más efectivos que tuvo el fútbol moderno. La sociedad entre los tres permitió al conjunto catalán conquistar LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League durante la temporada 2014-2015.

Ese ciclo representó el punto más alto de su carrera desde lo futbolístico. Neymar se consolidó entre los mejores delanteros del planeta, aumentó su valor de mercado y multiplicó su atractivo para las marcas internacionales, que comenzaron a disputar su imagen con contratos multimillonarios.

El pase más caro con el PSG, el contrato millonario en Arabia Saudita y el regreso a Santos

En 2017 protagonizó otro momento histórico cuando Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros para ejecutar su cláusula de rescisión, una cifra que todavía permanece como el pase más caro en la historia del fútbol. Aquella operación modificó el mercado internacional y elevó aún más sus ingresos.

Tras varias temporadas en Francia, en 2023 aceptó la propuesta de Al Hilal, de Arabia Saudita. El acuerdo fue señalado entre los más elevados que recibió un futbolista, con ingresos que rondaban los u$s80 millones anuales, sin contar premios, derechos comerciales y distintos beneficios contemplados en el contrato.

La experiencia saudí, sin embargo, estuvo condicionada por una grave lesión de rodilla sufrida mientras representaba a Brasil. Esa situación redujo notablemente su participación en el club y, tras rescindir su vínculo a comienzos de 2025, regresó a Santos.

Entre éxitos, cambios de rumbo y contratos históricos, su recorrido sigue despertando interés dentro y fuera de la cancha. Crédito: Instagram Neymar

La vuelta tuvo un fuerte componente emocional. Después de recorrer algunos de los clubes más importantes del planeta, el delantero eligió regresar al lugar donde todo había empezado, una decisión celebrada por los hinchas del conjunto brasileño.

El patrimonio de Neymar

La fortuna de Neymar alcanza aproximadamente u$s450 millones. A lo largo de su carrera habría generado más de u$S700 millones brutos entre salarios, premios deportivos, derechos de imagen, bonos y acuerdos comerciales. Esa cifra explica por qué figura de manera recurrente entre los deportistas con mayores ingresos del planeta.

Una parte importante de ese patrimonio proviene de contratos publicitarios. A lo largo de los años trabajó con marcas internacionales como Puma, Red Bull, Beats y Gillette, además de diversos patrocinadores brasileños. El vínculo con Puma, firmado tras finalizar su relación con Nike, fue considerado uno de los acuerdos de patrocinio individual más importantes para un futbolista.

También posee un importante patrimonio inmobiliario, entre ellas una lujosa residencia en Mangaratiba, en Río de Janeiro, un terreno frente al mar en Miami adquirido para desarrollar una vivienda y un exclusivo departamento en Dubái.