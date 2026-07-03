Christine Lagarde analiza la posibilidad de una salida anticipada del BCE para volcarse a la política francesa + Agregar ámbito en









La titular del BCE comunicó sus intenciones de participar en política francesa, en detrimento de terminar su mandato. Si bien descarta una candidatura política, indicó que su labor consistiría en aportar una perspectiva europea a la política local.

Salida anticipada: Christine Lagarde no descarta dejar el BCE antes de 2027 para participar en la política francesa. Reuters

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que existe la posibilidad de abandonar su cargo ‌antes de que finalice su mandato a finales de 2027 para ‌participar en la política francesa, pero que presentarse a las próximas elecciones presidenciales francesas no estaba "por el momento" entre sus planes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta declaración se produjo durante una respuesta a una pregunta del periódico francés Les Échos, sobre si descartaría una salida anticipada, tal vez para participar en la política francesa. Lagarde indicó: "Es posible. Creo que es necesario ‌que se escuche una voz europea en el debate presidencial francés".

Cabe precisar que la titular del BCE ya había restado importancia anteriormente a los rumores sobre su renuncia, afirmando que "el capitán de un barco no soltaría el timón en tiempos turbulentos", dado el contexto bélico en Irán, dónde la inflación se disparaba debido al aumento del precio del petróleo. Afirmó en ese entonces que su intención ‌era permanecer en el cargo hasta que termine su mandato, a finales de octubre de 2027.

¿Lagarde candidata a presidenta? Lagarde pareció descartar presentarse a las elecciones francesas, previstas para abril de 2027. Cuando se le preguntó si apoyaría a algún candidato o si se presentaría ella misma, respondió primero: "Lo pensaré", y luego ‌añadió: "Es broma. No creo que eso esté actualmente en la agenda".

Lagarde pareció descartar presentarse a las elecciones francesas, previstas para abril de 2027. De esta manera, la presidenta del Banco Central Europeo indicó que su principal labor consistiría en aportar una perspectiva europea a la política nacional. "Hablaría con una voz francesa ‌y europea, porque me siento profundamente ambas cosas", expresó Lagarde sobre su posible papel en las elecciones.

Por último, Lagarde concluyó que "diría que Francia debe desempeñar un papel decisivo en el futuro económico de nuestro continente. Y que, sin este ‌entorno y este anclaje europeos, nuestras perspectivas económicas serían, como mínimo, inciertas".