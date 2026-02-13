El jubilado que pasó de no tener ahorros a una fortuna de millones de la noche a la mañana + Seguir en









Su historia demuestra cómo el tiempo y la constancia pueden transformar cifras pequeñas en millones.

A veces, una respuesta llega tarde pero cambia el panorama financiero. AFP

El interés compuesto suele trabajar en silencio: con tiempo y constancia, una tasa moderada puede transformar una suma chica en millones. En esa lógica, un jubilado descubrió que su situación era muy distinta a la que imaginaba. No cambió su rutina, pero sí su mirada sobre la jubilación.

A los 65 años, se retiró sin un plan personal de ahorro y creyó que iba a vivir con lo justo. Décadas después, revisó números y se encontró con un colchón inesperado, armado sin grandes apuestas ni golpes de suerte. La historia se volvió viral por un motivo simple: le pasó “sin darse cuenta”.

Ahorros en dólares Una revisión de sus números personales terminó cambiando por completo la percepción que tenía sobre su propia situación económica. Freepik La sorprendente historia millonaria de este jubilado El protagonista es Rich Colorado, que hoy tiene 87 años y lleva 22 años jubilado. Durante su vida laboral trabajó en el sector tecnológico y, al momento del retiro, no contaba con un plan propio de ahorro más allá de lo que su empresa le había estructurado como jubilación.

Con el paso del tiempo, ese esquema se combinó con decisiones financieras de bajo riesgo. En lugar de invertir en acciones, se inclinó por los certificados de depósito, con rendimientos que se movieron entre el 4% y el 5% El resultado, sumado a los años, le dejó una cifra que lo sorprendió incluso a él: cerca de 1,3 millones de dólares.

El dato que más llama la atención es cómo se compone ese patrimonio. Según contó en una entrevista, alrededor de 750.000 dólares están en efectivo, mientras que su casa tiene una valuación aproximada de 600.000 dólares. Para él, el salto no respondió a una estrategia “de manual”, sino a una suma de pequeñas decisiones y a la constancia de sostenerlas.

Su vida tras conocer sus millones Esa forma de vivir explica parte del fenómeno. Colorado se definió como austero y recordó que, en su juventud, hubo momentos en los que su familia necesitó cupones de comida para llegar a fin de mes. Con el mismo enfoque, decidió no pagar la universidad de sus hijos y dejó que cada uno se las arreglara por su cuenta. Ahora, con la tranquilidad de tener margen, su principal objetivo es ordenar el futuro: piensa armar un fideicomiso para que el dinero llegue a sus nietos sin conflictos y calcula que podría entregar 150.000 dólares a cada hijo. Aun así, admite que no sabe bien cómo gastar lo que tiene y que, muchas veces, ni siquiera toca ese dinero.

