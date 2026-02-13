De cuánto es la fortuna de Elon Musk, el hombre más rico de todos los tiempos + Seguir en









El magnate nacido en Sudáfrica rompió todas las barreras de la riqueza, estableciendo récords que parecían impensados.

Ostenta una fortuna de cientos de miles de millones. Imagen: Taylor Hill / Getty Images

Elon Musk es uno de los empresarios más influyentes del mundo y el actual hombre más rico del planeta. Fundador o impulsor de compañías como Tesla, SpaceX y X (ex Twitter), su carrera está marcada por proyectos tecnológicos ambiciosos y una enorme exposición pública. Su patrimonio asciende a cientos de miles de millones de dólares.

Esto lo ubica como el ser humano más rico de la historia moderna, con estimaciones que rondan cifras récord según distintos rankings financieros. De esta manera, rompió todas las barreras de la riqueza que alguna vez se habían alcanzado en la historia, superando los cientos de miles de millones de patrimonio.

Elon Musk Por mucha diferencia, es el hombre más rico del mundo. Imagen: Patrick Pleul/Pool Photo La historia de Elon Musk Elon Musk nació en Sudáfrica en 1971 y desde chico mostró interés por la tecnología: aprendió programación por su cuenta y vendió su primer software siendo adolescente. Más tarde se mudó a Norteamérica para estudiar y desarrollar su carrera empresarial. Su primer gran éxito fue Zip2, una empresa de software vendida a fines de los 90. Luego cofundó X.com, que terminó convirtiéndose en PayPal y fue adquirida por eBay, lo que le dio el capital para apostar a proyectos más ambiciosos.

En 2002 fundó SpaceX, enfocada en la exploración espacial, y poco después se convirtió en figura clave de Tesla, impulsando los autos eléctricos y nuevas tecnologías energéticas. Estas compañías lo posicionaron como uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del siglo XXI. Además, impulsó proyectos como Neuralink, The Boring Company y la red social X, consolidando un perfil empresarial ligado a la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y el transporte del futuro.

De cuánto es el patrimonio de Elon Musk Según estimaciones recientes de sitios especializados en riqueza de celebridades, la fortuna de Elon Musk ronda actualmente los 849.000 millones de dólares, cifra que lo mantiene como la persona más rica del mundo.

Otros cálculos incluso sugieren valores más altos, aunque existen diferencias metodológicas entre rankings financieros. En cualquier caso, todos coinciden en que su patrimonio está entre los mayores registrados en la historia moderna.

