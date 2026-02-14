La presentadora que gana 300 mil dólares al día y solo trabaja un mes al año: quién es Vanna White + Seguir en









Con más de cuatro décadas al mando de un importante show televisivo, consiguió un acuerdo multimillonario con pocas horas de trabajo.

La conductora, además de ganar una fortuna, posee un récord Guinness. Christopher Willard/ABC

Hacer una fortuna de millones de dólares es el sueño de muchos, aunque la mayoría debe sacrificar gran parte de su vida para conseguirlo. Sin embargo, existe una figura de los medios que logró dar vuelta la lógica laboral al garantizar pagos astronómicos trabajando apenas un puñado de días al año.

Lejos de las obligaciones de un conductor promedio, esta mujer consiguió firmar un acuerdo que le permite llenar sus bolsillos sin el desgaste de una rutina diaria. El secreto de sus ingresos no está en la cantidad de horas frente a la cámara, sino en la vigencia de un contrato excepcional.

Vanna White Christopher Willard/ABC/Getty Images White lleva muchos años en el programa, en el cual quedó tras un casting que tuvo 200 candidaturas. Christopher Willard/ABC/Getty Images La historia de Vanna White, la histórica presentadora de La Rueda de la Fortuna Vanna White comenzó su carrera en La Rueda de la Fortuna en 1982, tras ser seleccionada entre más de 200 postulantes para encargarse de revelar las letras en el tablero. Desde aquel debut, se mantuvo en su puesto durante más de 40 años consecutivos, convirtiéndose en una pieza clave del programa y sobreviviendo a todos los cambios de época que atravesó la televisión norteamericana.

La clave de su éxito radica en la estructura de grabación del ciclo: se filman seis episodios por día, lo que le permite completar su trabajo mensual presentándose en el estudio solo cuatro veces al mes. Al final del año, su calendario laboral consta de apenas 48 días de rodaje, dejándole más de 300 días libres.

Su contrato actual establece un salario anual de 15 millones de dólares. Al desglosar esta cifra por su tiempo efectivo en el set, el resultado es impactante: White gana 312 mil dólares por cada día de trabajo, acuerdo al cual llegó tras su última ronda de negociación con Sony Pictures Television.

Embed - Vanna's Farewell to Pat | S41 | Wheel of Fortune Fortuna de millones: el patrimonio de Vanna White Actualmente, distintos medios especializados señalan que el patrimonio neto de Vanna White está estimado en 85 millones de dólares. Esto se debe a su rol como conductora en el programa "La Rueda de la Fortuna", el cual también le brinda regalías por las licencias de las máquinas tragamonedas con temática del programa que están en todos los casinos del mundo. También tuvo algunos cameos en distintas producciones de Hollywood, como "El rey de Queens" y "Double Dragon". A eso hay que sumarle su récord en el Libro Guinness, como la persona que aplaude con más frecuencia en la televisión.

