Del formato premium al repliegue total: Grupo Libertad cierra su apuesta porteña y crecen las versiones de salida del país

Tras invertir u$s3 millones, Libertad baja la persiana de su local más ambicioso mientras ajusta su red en el interior y analiza alternativas para su negocio en la Argentina.

El cierre del supermercado Fresh Market en el shopping DOT, en el barrio porteño de Saavedra, marcó algo más que el final de una experiencia comercial fallida. Para el sector, se trata de una señal concreta de que Grupo Libertad acelera su repliegue en la Argentina y que incluso evalúa desprenderse de su operación local , en un contexto donde el consumo masivo no logra recomponerse y las grandes cadenas ajustan presencia.

El local había sido inaugurado en 2023 como la gran apuesta del grupo para desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires . Con un formato premium, centrado en alimentos frescos, elaboración propia y atención personalizada por “islas”, Fresh Market buscaba diferenciarse del supermercado tradicional y acercarse a modelos ya probados en Uruguay y Colombia. La inversión rondó los u$s3 millones y ocupó el espacio que había dejado Walmart en ese centro comercial.

Sin embargo, la propuesta no logró consolidarse . Tres años después, el local bajará definitivamente la persiana, seguirá operativo hasta marzo, y será reemplazado por una oferta vinculada al entretenimiento. La decisión se tomó tras el cambio de control regional y una revisión profunda de la estrategia de la compañía.

Grupo Libertad nació en Córdoba en 1986 como una empresa familiar y durante décadas construyó una fuerte presencia en el interior del país. En 1998 fue adquirida por el grupo francés Casino, luego pasó a la órbita de la colombiana Éxito y, finalmente, a comienzos de 2024 quedó en manos del Grupo Calleja , el principal supermercadista de El Salvador. La operación formó parte del proceso de desinversión de Casino en América Latina, tras su crisis financiera y reestructuración global.

El repliegue de Libertad en Buenos Aires se explica también por un escenario de consumo que sigue mostrando fragilidad . Según datos de NielsenIQ, el consumo masivo creció apenas 2% interanual en 2025 , luego del derrumbe del 16% registrado en 2024 . La recuperación fue desigual, perdió fuerza desde mitad de año y quedó atravesada por la incertidumbre macro y electoral.

A eso se suman costos operativos en alza, especialmente alquileres comerciales, logística y salarios, que presionan la rentabilidad de los formatos grandes. En ese marco, las apuestas nuevas y de nicho quedaron rápidamente bajo revisión.

Pero el cierre del Fresh Market no es un hecho aislado. En paralelo, Libertad avanza con una reestructuración más profunda en el interior del país. Hubo recortes de personal en Misiones y San Juan, con despidos y planes de retiros voluntarios, conflictos gremiales en Mendoza y la reconversión de hipermercados a formatos más chicos.

En el sector admiten que la compañía escucha ofertas y analiza alternativas para su negocio local, desde la venta de activos puntuales hasta una eventual salida ordenada del país. Incluso circulan versiones sobre el interés de otros jugadores por algunas sucursales estratégicas.

El efecto dominó en los supermercados

La situación de Libertad se inscribe en una crisis más amplia del supermercadismo argentino. Según el INDEC, las ventas de las grandes cadenas cayeron 2,8% interanual en noviembre y 3,8% en la comparación mensual desestacionalizada. El retroceso ya acumula varios meses consecutivos.

En ese contexto, Carrefour también se encuentra bajo presión. La cadena francesa mantiene conversaciones con su casa matriz en París y evalúa desprenderse de parte de su operación en la Argentina, en línea con el repliegue que el grupo viene realizando en mercados considerados no estratégicos.

Cencosud, por su parte, aceleró el cierre de locales de Vea y Easy en distintas provincias, mientras que el mayoristas como Yaguar y Caromar avanzaron con bajas de persianas y despidos ante la caída de ventas y la suba de costos fijos. El denominador común es un consumo deprimido.

En ese tablero, el cierre del Fresh Market funciona como síntoma y advertencia. La apuesta premium de Libertad no sobrevivió a un mercado que todavía no encuentra piso, y su repliegue alimenta la idea de que el supermercadismo argentino atraviesa una etapa de redefinición estructural, con menos jugadores, menos superficie y estrategias cada vez más defensivas.