Agro: después de la oferta hostil por Adecoagro, ahora Tether estaría interesado en Bioceres

Huelga señalar que no es la primera vez que la firma con sede en las Islas Vírgenes estaría cristalizando el avance sobre una compañía del sector. Hace apenas algunos días, Tether Holdings Limited manifestó públicamente que iría por el 51% de las acciones de Adecoagro, si bien inicialmente la agropecuaria se limitó a consignar que había recibido la propuesta formal. Con el correr de los días, Adecoagro informó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que el directorio efectivamente estaba evaluando formalmente si aceptaba o no la oferta no vinculante de Tether.