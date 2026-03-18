Agrometal y Metalfor, entre la reactivación del agro y el freno del crédito

La mejora del agro impulsó la actividad, pero el encarecimiento y la escasez de financiamiento limitaron la demanda. Mientras una firma sostuvo su volumen, la otra sintió el freno y avanzó en ordenar sus números.

La compañía registró una fuerte caída en las ventas físicas, de 564 a 399 unidades, junto con una baja en la producción de 583 a 342 equipos.

Agrometal y Metalfor, dos de los principales fabricantes de maquinaria agrícola del país , dejaron en sus balances 2025 una señal clara sobre el momento del sector: la recuperación del agro comenzó a reflejarse en la actividad, pero el negocio sigue condicionado por el costo del financiamiento y la volatilidad macroeconómica, con impacto directo en los márgenes .

En ese marco, la firma de Monte Maíz, Agrometal logró sostener su nivel de ventas e incluso incrementar el volumen comercializado, mientras que Metalfor evidenció una caída significativa en unidades, en un mercado que perdió dinamismo hacia la segunda mitad del año.

En el caso de Agrometal, los ingresos por ventas netas alcanzaron los $84.640 millones , con una leve mejora frente al ejercicio anterior, en un contexto donde el crecimiento fue prácticamente nulo en términos reales. El mercado interno siguió explicando la mayor parte del negocio, aunque las exportaciones mostraron un desempeño destacado al duplicarse interanualmente.

A nivel operativo, la compañía vendió 332 sembradoras en 2025, un 4% más que en 2024 , consolidando una leve recuperación en unidades tras la sequía previa. Sin embargo, ese crecimiento estuvo acompañado por una caída del 3% en el precio promedio por máquina , lo que limitó la mejora en ingresos.

La evolución de los resultados muestra con claridad las tensiones del negocio. Si bien la ganancia bruta mejoró un 5% , el fuerte aumento de los costos, 16% en comercialización y 18,5% en administración, terminó generando una caída del 9% en el resultado operativo . En términos de márgenes, esto implicó una baja desde el 14,22% al 12,76% sobre ventas .

En la última línea, la empresa cerró con una ganancia integral de $1.640 millones, prácticamente la mitad que el año anterior, reflejando el deterioro de la rentabilidad en un contexto de mayores costos y presión financiera.

Más actividad pero con mayor dependencia del financiamiento

Uno de los puntos más relevantes en el caso de Agrometal fue el cambio en la dinámica financiera a lo largo del año. Según la propia compañía, el ejercicio mostró dos etapas bien diferenciadas: una primera con bajo endeudamiento y tasas relativamente favorables, y un cierre marcado por la suba del costo del dinero y la retracción del crédito.

“El freno en las ventas de sembradoras, generado principalmente por la incertidumbre del proceso electoral y la casi extinción del crédito bancario, hizo que las ventas comenzaran a disminuir antes de lo esperado”, señala la empresa.

Ese escenario obligó a incrementar el financiamiento para sostener el capital de trabajo. El pasivo creció un 13%, por encima del aumento del activo (8%), con un incremento puntual de la deuda financiera en el tramo final del año. Así, el índice de endeudamiento se ubicó en 0,75, evidenciando una mayor dependencia del crédito.

Agrometal

Metalfor: caída en unidades y reordenamiento de deuda

El contraste aparece con mayor claridad en Metalfor, donde el impacto del contexto fue más directo sobre el volumen de actividad. La compañía registró una fuerte caída en las ventas físicas, de 564 a 399 unidades, junto con una baja en la producción de 583 a 342 equipos.

La retracción fue generalizada en todos los segmentos y se profundizó en el segundo semestre, cuando el financiamiento perdió dinamismo. En ese sentido, la empresa precisó que durante el tercer trimestre se registró una caída cercana al 18% interanual en las ventas, lo que deja en evidencia el freno en la demanda en ese período puntual y no en el total del ejercicio.

A pesar de este escenario, Metalfor logró cerrar con ganancias por $8.659 millones, aunque muy por debajo de los $26.694 millones de 2024, evidenciando el impacto de la menor actividad y el peso de los costos financieros sobre los márgenes.

En este contexto, uno de los movimientos más relevantes fue el reordenamiento de su estructura de deuda. La empresa recibió un aporte de capital por u$s10 millones y obtuvo financiamiento internacional por u$s50 millones, lo que le permitió cancelar pasivos de corto plazo y mejorar su perfil financiero.

En esa línea, la compañía destacó que “la obtención de este financiamiento permitió recomponer la estructura de deuda y extender los plazos, aunque implicó afrontar costos financieros elevados en un contexto de tasas exigentes”, lo que terminó impactando sobre los resultados del ejercicio.

Ese proceso se reflejó en una mejora de los indicadores financieros, con avances en liquidez y solvencia, aunque con una marcada caída en la rentabilidad, en línea con lo observado en el resto del sector.

Perspectivas: el crédito, otra vez en el centro de la escena

De cara a 2026, ambas compañías coinciden en un escenario de recuperación gradual, apoyado en una mejor campaña agrícola pero todavía condicionado por el financiamiento.

En el caso de Agrometal, las perspectivas se sostienen en cosechas robustas y un contexto macroeconómico más estable, aunque la propia empresa advierte que el arranque del año mostró niveles de actividad normales, sin señales de euforia.

El punto de inflexión, según coinciden las compañías, seguirá siendo el mismo: la disponibilidad y el costo del crédito. Sin financiamiento competitivo, la mejora del agro difícilmente se traduzca en un salto en la inversión en maquinaria.

Así, el sector entra en 2026 con mejores fundamentos productivos, pero con un desafío persistente: recuperar volumen sin seguir resignando rentabilidad en un negocio cada vez más sensible al costo del dinero.