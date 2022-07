"Hoy es muy fácil bancarizarse y hay miles de argentinos que lo hicieron durante la pandemia"

Al analizar cómo la pandemia aceleró la transformción digital y, de alguna manera, impulsó la inclusión financiera, Coll explicó: “La forma de relacionarnos con el cliente cambió sustancialmente. Actualmente no tenemos las restricciones que tuvimos en la pandemia, pero sí quedaron los cambios de hábitos. Si se mira al banco como es hoy y cómo era hace tres años, se ve que tenemos menos gente en las sucursales y más en los canales electrónicos. Se reconfiguró la relación. Hoy atendemos cara a cara a los clientes mediante una entrevista digital”.

“La pandemia aceleró todos los procesos y la bancarización. La gente que tenía miedo de utilizar la tecnología para determinadas cosas, se animó en la pandemia por necesidad, y ahora no lo deja”, sostuvo por su parte Quercia, quien agregó: “Ahora es su herramienta. No necesita usar efectivo. Había temor, pero se dieron cuenta que la tecnología es segura, simple, amigable. No se necesita tener nada encima más que un teléfono celular”.

En el caso de las empresas, los cambios también fueron significativos. Así lo explicó Gerk, de Comafi: “La industria había empezado un cambio hace cuatro o cinco años, utilizando la tecnología, pero se profundizó con la pandemia. Se ve en las compañas también, porque tenían a su gente en las casas. Ahí nos enfrentamos todos a una situación distinta, que pudimos resolver. Y ese cambio llegó para profundizarse. Por ejemplo, si se ve el mercado de Echeq, al inicio de la pandemia era chico. Algunas compañías lo pensaban, pero lo dejaban para el final de la cola. Pero con la pandemia, se necesitó acelerar eso. Lo que vieron las compañías y nosotros, fue que funcionó muy bien”.

En tanto, en lo relacionado a las inversiones, Otermin, de ICBC; remarcó: “Nos mejoró en eficiencia. Antes, el cliente venía a transaccionar a la sucursal y hoy lo puede hacer en el celular. Entonces, permite enfocar en la atención, en las necesidades del cliente. Antes se hacía una reunión con clientes para poca cantidad de gente. Y hoy, de manera virtual, se puede hacer para mil personas. Se puede llegar a más clientes y tener mayor escalabildad”.

La aceleración de los procesos tecnológicos democratizó el acceso a la banca. Así lo explicó Coll: “Los bancos públicos veníamos trabajando en abrir cuentas gratuitas. Pero había que ir a la sucursal. Ahora es posible hacerlo desde el celular. Hoy abrir una cuenta gratuita es muy sencillo. Tenemos también regulaciones que acompañan, hoy se puede abrir una cuenta con un documento. Se facilitó desde la regulación, desde la tecnología y la conexión con el registro de las personas. Hoy es muy fácil bancarizarse y hay miles de argentinos que lo hicieron durante la pandemia por diferentes motivos. Surgió también competencia a los bancos tradicionales, como las fintech, que ofrecían lo mismo de manera más simple”.

“Creo que los bancos, más que nada los públicos, acompañaron la política y se pusieron al servicio de la gente. Desde Banco Provincia relanzamos Cuenta DNI, que sirvió para pagar 1.2 millones de IFE y hoy tiene más de 5 millones de clientes. Además, se bancarizó un montón de gente. En marzo de este año, lanzamos la aplicación 13-17, que es para adolescentes entre esas edades. Es la misma que usan los adultos, pero para menores, sin autorización de los padres. La única restricción que tienen es que pueden transaccionar hasta un salario mínimo vital y móvil, al menos que los padres lo habiliten para transaccionar más. Esto ayudó e impulsó la educación financiera”, agregó Quercia.

“Las cuentas se continuaron usando y es interesante ver los usos que se le fueron dando. Una vez que tenés una cuenta, se abren la puerta para un montón de cosas. Hay cosas que no podrías consumir si no tuvieras una cuenta bancaria. Consumos on line, por ejemplo. La cuenta arrancó por una necesidad, pero va evolucionando”, detalló Coll.

En cuanto al financiamiento para las empresas, Gerk sostuvo que también “fue cambiando”. “Aparecieron nuevos productos que antes no estaban tan utilizados. Por un lado, aparecieron las líneas de inversión productiva, y eso trae aparejada una paradoja: que las compañías más chicas tienen mejor financiamiento que las más grandes. Y creció mucho el mercado de capitales en Argentina: las compañías tienen opciones de financiarse más barato y con buenos instrumentos de financiación. Por ejemplo, descontar cheques avalados en la Bolsa. Otro producto interesante es el de las Obligaciones Negociables: hay un trámite más simple para que las pymes puedan emitir una ON, tiene un trámite muy corto en la CNV y se puede colocar en el mercado a tasas bajas. Desde el punto de vista de la financiación, hay mejores alternativas para las empresas”, subrayó Gerk.

En cuanto a las opciones de inversiones y fondos, Otermin señaló: “La evolución ha sido muy relevante, sobre todo la parte de pymes. Que han ido mudando a una velocidad fuerte su manejo de caja hacia FCI. También evolucionó bien lo relacionado con instrumentos CER, que permitan cubrir de la tasa de inflación. Eso también creció. Por momentos, hay un poco más de demanda en instrumentos que ajustan por tipo de cambio, los denominados ‘dólar linked’, sobre todo, empresas ligadas al comercio exterior que buscan cobertura. La familia de fondos se fue ampliando sustancialmente y cubre todos los tramos de renta fija, además de la tradicional renta variable. El tema fue adaptar los distintos productos, a la necesidad el cliente. Quien tiene poco plazo, usa un fondo de money market. Quien tiene más tiempo, puede elegir un plazo fijo. Cada uno tiene su ventaja y desventajas”.