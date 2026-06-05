Invento millonario: el mini lavarropa que gasta poca energía y desinfecta la ropa

Este aparato llegó para aliviar un drama de millones de hogares: ocupa poco espacio, consume poca energía y es práctico.

Millones de hogares suelen enfrentar el mismo problema: al comprar electrodomésticos, el tamaño importa tanto como la eficiencia. No todas las casas tienen espacio para equipos grandes, y por eso esta alternativa tuvo tan buena recepción entre quienes buscan una solución compacta para lavar prendas chicas.

A diferencia de otros lavarropas, el modelo de esta reconocida marca china apunta a resolver una necesidad concreta. Su tamaño permite ubicarlo incluso en departamentos pequeños , sin resignar funciones de lavado, secado y desinfección que suelen encontrarse en aparatos más grandes.

El nuevo lanzamiento de Xiaomi es la Mijia Mini Dual-Zone Washing and Drying Machine, una mini lavadora-secadora diseñada para prendas pequeñas . No busca reemplazar a un lavarropas familiar, sino cubrir una necesidad distinta: separar ropa de uso íntimo, medias, prendas de bebé o toallas chicas sin ocupar un equipo grande.

El aparato tiene una capacidad total de lavado de 1 kilo, dividida en dos zonas independientes de medio kilo cada una. Para el secado, cada compartimento admite hasta 0,2 kilogramos, una cifra acorde al tipo de prendas para las que fue creado.

En la práctica, permite lavar hasta 14 pares de medias , 15 prendas de ropa interior femenina o siete prendas de ropa interior masculina , según el tamaño y el peso de cada pieza.

La clave del diseño está en sus dos tambores separados. Cada zona tiene su propia entrada y salida de agua, por lo que el líquido usado en un compartimento no se mezcla con el del otro. Ese punto apunta a reforzar la higiene cuando se lavan prendas que muchas personas prefieren no juntar con el resto de la ropa. El modelo ya salió a la venta con un precio cercano a los u$s207.

Embed - Xiaomi Mijia Mini Dual-Zone Washing & Drying Machine — 1kg, Dual Drum for Socks & Underwear

Cómo funciona este mini lavarropa y para quién esta recomendado

Este mini lavarropa trabaja con programas de lavado y secado pensados para cargas chicas. Una de sus funciones principales es el lavado a 95 grados, orientado a desinfectar prendas que están en contacto directo con la piel. También incluye autolimpieza interna con vapor y agua caliente, un ciclo que dura cerca de 15 minutos y limpia los tambores después del uso.

El sistema de secado funciona a baja temperatura y usa sensores para detener el ciclo cuando detecta que las prendas ya están secas. Esta característica busca evitar calor excesivo sobre telas delicadas, algo importante en ropa interior, prendas de bebé o tejidos livianos que pueden dañarse con procesos más intensos.

También se puede controlar desde la aplicación Mi Home, donde se ajustan programas, temperatura y funciones. El equipo es compatible con el ecosistema HyperOS de Xiaomi y puede recibir actualizaciones, además de contar con opciones de manejo inteligente.

El consumo energético es bajo porque trabaja con cargas pequeñas. Al no tener que mover un tambor grande ni calentar grandes volúmenes de agua, está pensado para lavados puntuales que no justifican usar un lavarropas convencional. También puede servir para quienes lavan a mano algunas piezas por costumbre o por falta de una carga completa.