Sin haber tenido grandes estudios, consiguieron ganar una enorme cantidad de dinero gracias a su ambición e ingenio.

Ganar miles de millones suele estar asociado a una educación en las mejores escuelas y universidades del mundo, pero no siempre es así. Sin haber terminado su camino educativo, algunos casos irrumpieron en distintos rubros y dominaron los negocios al punto de cosechar enormes fortunas .

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No fueron trayectorias simples ni iguales entre sí. Cada uno encontró su lugar en momentos diferentes, con movimientos que primero parecían pequeños. Luego quedaron ligados a marcas y compañías reconocidas mundialmente hasta obtener patrimonios que estuvieron entre los más grandes de su época.

Sin haber terminado sus estudios, encontraron la receta para convertirse en exitosos empresarios.

El abandono de los estudios aparece como una coincidencia en estas historias, pero no como una fórmula para llegar a tener semejantes fortunas. John D. Rockefeller, Henry Ford, François Pinault, Kirk Kerkorian y Richard Branson dejaron la escuela siendo muy jóvenes y después construyeron patrimonios de miles de millones

Cada caso tuvo un punto de partida distinto: un empleo a temprana edad, un oficio aprendido desde abajo, un negocio familiar, una apuesta en una ciudad en desarrollo o una idea nacida fuera de las aulas. Lo que los une es que ninguno dejó que la falta de un título los aleje del objetivo de llegar a la cima.

John D. Rockefeller

John D. Rockefeller dejó la escuela secundaria a los 16 años y empezó a trabajar en Cleveland. Su primer empleo fue en una empresa dedicada al comercio de productos como granos y carbón. Poco después armó un negocio propio junto a Maurice B. Clark.

En 1863 entró al negocio de las refinerías. El petróleo crecía en Estados Unidos y en su estado tenía una ubicación favorable para mover cargas hacia otros puntos del país. Se concentró en ese rubro y empezó a comprar participación en empresas del sector.

John-D.-Rockefeller Archivo familia Rockefeller El magnate fue una de las figuras más importantes de la historia. Archivo familia Rockefeller

En 1870 fundó Standard Oil junto a su hermano William y otros socios. La compañía llegó a dominar gran parte del negocio petrolero estadounidense y lo convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. Al momento de su muerte, en 1937, su fortuna fue estimada en u$s1.4 mil millones.

Henry Ford

Henry Ford creció en una granja de Michigan y dejó su casa a los 16 años para mudarse a Detroit. Allí trabajó como aprendiz en talleres mecánicos y empezó a vincularse con motores, reparaciones y maquinaria. Antes de crear su propia automotriz, pasó por distintos empleos y proyectos.

En 1896 construyó su primer vehículo, conocido como Quadricycle. Ese ensayo no lo volvió rico de inmediato, pero le permitió avanzar en una industria que todavía estaba en desarrollo. Después de algunos intentos fallidos, reunió inversores y fundó Ford Motor Company en 1903.

Henry Ford Ford Motor Company El creador de una de las marcas más reconocidas también dejó sus estudios. Ford Motor Company

El Modelo T apareció en 1908 y se transformó en el auto más importante de la compañía. Su precio más bajo lo hizo accesible para muchos compradores y multiplicó las ventas. Ford llegó a reunir una fortuna estimada en u$s1.2 mil millones.

François Pinault

François Pinault dejó la escuela a los 16 años y empezó a trabajar en el negocio maderero de su familia. En 1963 fundó su propia empresa en Francia, también dedicada a la madera y a materiales de construcción. Su primera actividad no tenía relación con la moda ni con el lujo.

François Pinault Forbes Pinault tuvo que abandonar el colegio por la mala situación económica de su familia. Forbes

Durante los años siguientes compró empresas y amplió su grupo. Primero avanzó en comercio y distribución, y más tarde entró en marcas de mayor valor. Ese giro lo llevó a un sector muy distinto al de sus primeros años como empresario.

La familia Pinault quedó asociada a Kering, dueño de firmas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga y Bottega Veneta. Actualmente, su patrimonio fue estimado en u$s29.5 mil millones.

Kirk Kerkorian

Kirk Kerkorian dejó la escuela en octavo grado y empezó a trabajar desde muy joven. Fue boxeador amateur y después aprendió a volar. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como piloto, una experiencia que luego usó para entrar en el negocio aéreo.

Después compró un avión pequeño y más tarde vendió una aerolínea. Con ese dinero empezó a invertir en Las Vegas, cuando la ciudad crecía por sus hoteles, casinos y espectáculos. Compró terrenos y participó en proyectos hoteleros cada vez más grandes.

Kerkorian estuvo detrás de desarrollos como el International Hotel y el MGM Grand, además de comprar MGM Studios. Llegó a tener un patrimonio de u$s16.000 millones en su mejor momento y murió en 2015 con una fortuna estimada en u$s4.2 mil millones.

Richard Branson

Richard Branson dejó la escuela a los 16 años. Su primer proyecto fue una revista estudiantil llamada Student. Poco después empezó a vender discos por correo, un negocio que derivó en Virgin Records.

El sello creció dentro de la música británica y le dio una marca propia. En 1992 vendió Virgin Records por cerca de u$s1.000 millones, después de haber convertido aquel negocio de discos en una compañía reconocida dentro de la industria.

Branson usó el nombre Virgin en otros rubros, entre ellos aerolíneas, trenes, telefonía y viajes espaciales. Virgin Atlantic quedó entre sus empresas más conocidas fuera de la música. Actualmente, su patrimonio fue estimado en u$s2.8 mil millones.