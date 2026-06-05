Llega a la Argentina la marca de motos italianas Malaguti de la mano de Grupo La Emilia

Desembarca en el país con una propuesta que combina diseño europeo, tecnología y espíritu urbano. Tendrá un line-up exclusivo, que es único en el mundo.

La gama completa de Malaguti estará respaldada por una garantía oficial de 2 años o 24.000 kilómetros.

La Emilia , grupo comercial argentino con capacidad industrial con más de 30 años de actividad en el sector de la movilidad, anunció la adquisición para el mercado argentino de la licencia Malaguti ; incorporando así a su ecosistema la histórica marca italiana con más de 90 años de trayectoria internacional.

En este sentido, el Director Comercial Motos del Grupo La Emilia, Pablo Di Lella , expresó: “Por el presente de la industria en el mercado local y el perfil de los riders, el line-up que llega a la Argentina desde Malaguti fue pensado de manera exclusiva , diferenciándose por completo con el resto del mundo”.

A su vez, añadió: “Detectamos una oportunidad muy clara dentro del segmento mid-size y creemos que la marca llega para ocupar ese espacio con una propuesta diferencial , combinando ADN italiano, equipamiento de última generación y una oferta adaptada específicamente a la realidad local con una propuesta de valor altamente competitiva dentro de cada segmento”.

Con la comercialización de los modelos Liguria 155, Modena 150, Modena 300, Oltre 150 y Trovare 475 la estrategia comercial apunta al segmento “mid-size”, ubicándose entre las opciones de entrada y las marcas premium consolidadas, con una propuesta diferencial basada en diseño europeo, equipamiento tecnológico y una relación precio-producto altamente competitiva.

Nacida en Bolonia en 1930 de la mano de Antonino Malaguti , la marca comenzó fabricando bicicletas artesanales hasta lanzar su primer ciclomotor en 1949, convirtiéndose con el paso de las décadas en un referente del diseño y la movilidad italiana. Hoy, Malaguti inicia una nueva etapa en Argentina con una línea de productos pensada para quienes buscan una experiencia de conducción moderna, emocional y con identidad propia.

“El mercado de la moto continúa mostrando un crecimiento sostenido en Argentina y eso nos impulsa a seguir invirtiendo, ampliando nuestra oferta y acercando nuevas propuestas a los usuarios. Malagutti no es un desembarco más para Grupo La Emilia, es una adquisición con total de la licencia lo que significa un desafío aún mayor que, además, nos permitir complementar de manera estratégica el portfolio actual en cada segmento y reforzar nuestro compromiso como grupo industrial argentino con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la movilidad” destacó Alan Meller, accionista de Grupo La Emilia.

Malaguti 1.jpg Presentación de la marca italiana Malaguti por parte de Grupo La Emilia.

En esta primera etapa, Malaguti comercializará cinco modelos pertenecientes a distintas categorías: scooters, street, on-off y Adventure. La línea estará compuesta por los modelos Liguria 155, Modena 150, Modena 300, Oltre 150 y Trovare 475.

Malaguti: cómo es el Lineup 2026

Dentro del lineal, la Liguria 155 llega como un scooter urbano de diseño deportivo y moderno, equipada con tablero TFT, sistema Keyless, iluminación full LED y frenos CBS, apuntando a quienes buscan practicidad y estilo para la movilidad diaria.

Por su parte, la Modena 150 se posiciona dentro del segmento naked urbano con una estética agresiva y moderna, incorporando horquilla invertida, inyección electrónica y frenos CBS para ofrecer una experiencia dinámica y ágil en ciudad.

La nueva Modena 300 representa la propuesta naked de media cilindrada de la marca italiana, combinando diseño italiano, tecnología de última generación y un motor monocilíndrico de 292 cc con ABS doble canal, iluminación full LED y suspensión invertida.

En el segmento Adventure/on-off, la Oltre 150 fue diseñada para equilibrar el uso urbano diario con escapadas fuera del asfalto, destacándose por su estética aventurera, horquilla invertida, inyección electrónica y llantas de rayos.

Finalmente, la Trovare 475 se posiciona como el modelo insignia Adventure de la marca. Equipada con un motor bicilíndrico de 475 cc, modos de conducción, tablero TFT, ABS doble canal, TPMS y llantas tubeless, fue desarrollada para quienes buscan combinar viajes largos, confort y versatilidad dentro y fuera del asfalto.

La gama completa de Malaguti estará respaldada por una garantía oficial de 2 años o 24.000 kilómetros, reafirmando el compromiso de la marca con la calidad, la confiabilidad y la satisfacción de sus usuarios. Se trata de una cobertura que se posiciona entre las más competitivas del mercado argentino y que representa un diferencial relevante dentro de su segmento

El lanzamiento de Malaguti estará respaldado por la infraestructura industrial y comercial del Grupo La Emilia, que actualmente representa marcas como Motomel, Benelli, Suzuki, Sym, Keeway y Morbidelli.

El desarrollo inicial de Malaguti contará con el respaldo de la estructura comercial y de posventa ya consolidada, entre concesionarios exclusivos de la marca, y concesionarios multimarcas del grupo. Esta integración permitirá acelerar el posicionamiento de la marca y garantizar una experiencia consistente para los usuarios desde el inicio de sus operaciones en Argentina.

La marca iniciará su expansión comercial a través de concesionarios oficiales en distintos puntos del país, acompañada por una estrategia de comunicación enfocada en el diseño, la emoción y “El Espíritu de Bolonia”, claim global que representa el ADN histórico de Malaguti.