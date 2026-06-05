Adiós al principal problema de las aspiradoras: el nuevo robot que cambiará tu forma de limpiar + Agregar ámbito en









Este aparato llegó para ponerle fin al gran drama de las aspiradoras inteligentes, lo que será un alivio para millones de hogares que optan por este tipo de tecnología.

Su forma es llamativa, pero es gracias a esta que logra superar a sus predecesores. Dreame

Millones de hogares apuntan a una aspiradora robot para mantener limpios los distintos cuartos de la casa, pero todas suelen tener el mismo problema. Si hay más de un piso, hay que llevarla en brazos para que pueda encargarse de mantener todo impecable, una molestia que parece haber llegado a su fin.

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Este nuevo equipo es capaz de dejar atrás ese inconveniente y subir por sí mismo escaleras o superficies más altas, por lo que apunta a resolver uno de los puntos negativos que hacen dudar a la hora de adquirir estos aparatos.

Cyber X Dreame 1 Más allá de su intimidante diseño, este aparato incorpora una función más que interesante. Dreame De qué se trata este nuevo dispositivo para el hogar El nuevo dispositivo se llama Dreame Cyber X y fue creado para trabajar junto a los robots aspiradores de la familia X60 Pro, de la empresa Dreame. No reemplaza al equipo principal: funciona como una base móvil que lo transporta por las escaleras para que pueda limpiar distintos pisos de una casa.

La dinámica es sencilla. El robot aspirador entra en la estructura, el módulo se desplaza por los escalones y, cuando llega al nivel indicado, lo libera para que continúe con la limpieza. Así, el traslado entre plantas deja de depender de que alguien tenga que cargar el aparato.

El sistema también puede aspirar parte de la suciedad de los escalones mientras se mueve, aunque esa no es su función central. La limpieza más completa queda a cargo del robot principal, que trabaja sobre suelos, bordes, patas de muebles y zonas más amplias de cada ambiente.

El valor estimado ronda los u$s1.400. La cifra lo ubica entre los productos más costosos del segmento de aspiradoras inteligentes, con una propuesta enfocada en casas donde otros modelos robot más comunes o económicos quedan limitados por las escaleras. Embed - Dreame Cyber X Las características del robot que trepa escalones Dreame Cyber X usa cuatro orugas para avanzar por los peldaños. Ese sistema le da más agarre que unas ruedas tradicionales y le permite moverse por distintos tipos de escaleras, incluidas las rectas, en L, en espiral o con espacios abiertos entre escalones. El equipo puede trabajar sobre inclinaciones de hasta 42º y superar obstáculos de hasta 35 centímetros. Cada peldaño le toma alrededor de 27 segundos, por lo que el movimiento está pensado para ser estable antes que rápido. Para orientarse, incorpora visión 3D ToF, una tecnología que mide profundidad y ayuda a detectar bordes, desniveles y objetos cercanos. Con esa lectura arma un mapa de la escalera, calcula el recorrido y evita avanzar sin reconocer bien el lugar por donde pasa. La base móvil puede operar en casas de hasta cuatro plantas y controlarse desde una aplicación. Durante el recorrido usa pequeños cepillos y una potencia de succión de 6.000 Pa para levantar suciedad en la zona central de los escalones, aunque las esquinas pueden quedar fuera de su alcance.

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