delfino2.jpg

Dichos atributos, sostuvo Delfino, permite “linkear” con el turismo: “Es una ciudad que tiene un gran espacio público. Como las bicisendas, que hacen una ciudad más sustentable. Trabajamos en ese sentido. En la postpandemia, los turistas buscan destinos de naturaleza. Si bien la Ciudad es un destino urbano, el atributo de que sea sustentable hace que sea más tentador visitarla”.

Al enumerar algunas de las prácticas que se llevan a cabo actualmente, el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo: “Trabajamos con cadenas hoteleras en certificaciones verdes. Porque los turistas hoy preguntan cómo trabajan estos lugares. Hay políticas públicas macro en la Ciudad y hay que linkearlas con el turismo. Que sea seguro también lo vuelve sustentable, porque se puede caminar, andar en bicicleta. Ahora estamos llevando a cabo la renovación del casco histórico. En el centro, se recuperaron muchos espacios verdes. Es una política que la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante hace mucho tiempo”

La movilidad, resaltó, es un aspecto fundamental para que la ciudad sea más sustentable. En ese sentido, Delfino hizo especial mención en la utilización por ejemplo de las bicicletas: “La movilidad es un tema central, para el turismo, para una vida sana urbana. El tránsito vemos que no da para más. Lo que tenemos que entender es que no hay que ensanchar las avenidas. La solución para una ciudad más sana, es la movilidad sustentable. Para eso, tenemos que usar más las bicicletas. Para eso, tenés que tener una ciudad segura. La movilidad sustentable es una política pública central. El ejemplo, como otra obra icónica, es lo que se está haciendo en Avenida del Libertador, que se están haciendo once kilómetros de bicisenda, que va a conectar el Conurbano con la Ciudad”.