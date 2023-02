Con 23 años pasó de trabajar en comidas rápidas a buscar fondos en Silicon Valley para su app

Su siguiente trabajo fue un call center, donde por ser un trabajo con tareas nuevas le resultó un nuevo desafío. “Fue muy complejo al principio pero después le ponían mis audios a mis compañeros y con el tiempo me convertí en supervisor”, comenta sobre esta experiencia de crecimiento.

Mientras trabajaba como ejecutivo de cuentas en un banco tomó la decisión de emprender. Fue así que en la terraza de un fast food se empapó del mundo emprendedor y empezó a vivir las complicaciones del día a día. “Es difícil hacer una empresa sin tener los conocimientos, gente que te ayude, dinero para invertir, sos vos y tus convicciones”, explica Matías.

En 2021, a sus 23 años, ideó una aplicación de telemedicina, Go Doctor, que un año más tarde lanzaría al mercado y también lo llevaría a Sillicon Valley.

image.png

“Estuve en Draper University presentando nuestra solución al acceso de la salud a través de la tecnología. Fue más de un mes lleno de reuniones con otras empresas e inversores, eventos de startups, presentaciones, y aprendiendo mucho de diferentes negocios del resto del mundo. Compartí actividades con más de 60 empresarios de más de 30 países”, expresa Massotti.

Además, el joven empresario argentino y el equipo internacional en el que participó junto a un canadiense, dos españoles, un filipino y un brasilero fueron premiados por su desempeño en todo el circuito de aprendizaje motivo por el cual colocarán placas de plata con sus nombres y apellidos grabados en la puerta de entrada de la universidad. Por otro lado, Go Doctor, fue reconocida entre las 60 empresas y seleccionada para volver a Estados Unidos en 2023.

“Se me presentaron desafíos todos los días, personales y profesionales, lo que no me faltaron fueron ganas y rápidamente volví a la mentalidad de siempre. Somos argentinos, no existe desafío que no podríamos tomar. A veces eso que tanto nos cuesta en el día a día, nos da fuerza cuando realmente la necesitamos”, explica Massotti.

En relación a Go Doctor, la aplicación de telemedicina que llevó al joven argentino a Sillicon Valley, él manifiesta que su objetivo es “expandir la telemedicina”. En este sentido agrega que “la telemedicina ya existía pero no existía una empresa que quiera lograr algo más, no solamente una atención virtual, necesitamos expandir el servicio para que haya mejor acceso a la salud, más información e interoperabilidad de todo el sistema para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y prevenir enfermedades”, describe Massotti sobre su objetivo empresarial.

image.png

Asimismo, apuesta a la tecnología para mejorar el ámbito de la salud. “Nuestro camino está vinculado a la atención, a la información, a crear nuevos desarrollos de tecnología y la prevención a través de inteligencia artificial donde mucha de esta información hace posible calificar un parámetro de la salud de cada paciente para hacer recomendaciones ya sea de video consultas, ir al médico presencial o sugerir estudios médicos a cada paciente para prevenir posibles problemas de salud”.

A sus 26 años, el joven empresario destaca que no existe diferencia entre trabajar en una casa de comidas rápidas que en su propia empresa. “Cada una de las etapas que me tocaron vivir las viví con la misma pasión, la misma garra que ahora le pongo a mi empresa, la convicción es una buena compañera para que las cosas salgan, la fuerza de la chispa mental y el deseo de avanzar son fundamentales a la hora de emprender”.

¿Qué es GoDoctor?

Go Doctor es una compañía nacida en la Era Digital y es la empresa de telemedicina más completa, actualizada e innovadora del mercado. Actualmente está en desarrollo Go Doctor Chat IA, una aplicación de Inteligencia Artificial como refuerzo en la atención al paciente. En este sentido, el objetivo será el análisis de datos a través de algoritmos de IA con para obtener un índice de puntuación que va de 0 a 100 relacionado con el estado de salud del paciente para la prevención de enfermedades.

Go Doctor es una plataforma que no solo busca agilizar el tiempo en el que un paciente puede contactar con un médico cuando lo necesita, sino también una forma de prevención en pos de la salud. “Ante una consulta, el paciente se conecta con un profesional a través de la plataforma y obtiene una respuesta inmediata, también puede adjuntar resultados de estudios a través de la misma para ser evaluados en el momento. El usuario tiene su historia clínica digital, obtiene recetas médicas, certificados, órdenes para estudios, y agenda turnos programados con especialistas de todo tipo”, sostiene el empresario.