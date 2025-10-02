BYMA lanza el Futuro de Índice de Tasa Caución: una nueva herramienta para gestionar riesgo en el mercado







La Bolsa y Mercados Argentinos presentó un nuevo contrato de futuro que permite a inversores y agentes cubrirse ante la volatilidad de las tasas de fondeo y optimizar sus estrategias de inversión.

En un contexto donde la liquidez y el costo del fondeo son variables cada vez más relevantes para la toma de decisiones financieras, BYMA incorporó un nuevo instrumento a su ecosistema: el Futuro de Índice de Tasa de Caución BYMA. Este contrato de futuro fue diseñado para ampliar las alternativas de inversión y gestión de riesgo en el mercado de capitales argentino. A través de él, los inversores podrán:

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cubrirse frente a fluctuaciones en las tasas de interés.

Arbitrar o posicionarse según sus expectativas sobre la evolución de las tasas de fondeo en el corto plazo.

Operar con un instrumento estandarizado, transparente y negociado en una infraestructura centralizada y confiable.

“Este nuevo futuro es un paso más en la consolidación de BYMA como infraestructura clave del mercado argentino, ofreciendo a los inversores instrumentos modernos, confiables y alineados con las mejores prácticas internacionales. Permite arbitrar o posicionarse según las expectativas sobre la evolución de las tasas de fondeo en el corto plazo y operar con un instrumento estandarizado y transparente, negociado en una infraestructura centralizada y confiable”, destacó María José del Boca, Chief Product & Client Officer de BYMA.

La Tasa de Caución a un día es un indicador esencial de la liquidez de corto plazo. Por eso, este nuevo derivado facilitará la cobertura de riesgos para los inversores y ofrecerá mayores alternativas de gestión de carteras.

El contrato tiene como activo subyacente el Índice de Tasa de Caución BYMA correspondiente al mes de vencimiento, que refleja el comportamiento de una tasa de caución diaria representativa del mercado.

Con este lanzamiento, BYMA reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo de un mercado de capitales más sólido, moderno y transparente, ofreciendo a los participantes nuevas herramientas de cobertura y gestión de riesgo y la optimización de la operatoria.

Temas BYMA