Wall Street: el Dow Jones y el S&P 500 rebotan ante tímido giro en la Fed, pero el Nasdaq extiende pérdidas

Los principales índices de la bolsa de Nueva York operan con disparidad. Señales de debilidad en el mercado laboral de EEUU renuevan algunas expectativas para una nueva baja de tasas.

Los principales índices de Wall Street operan con disparidad este viernes 21 de noviembre. El S&P 500 y el Dow Jones rebotan al alza, favorecidos por una tímida renovación de las expectativas por una nueva baja de tasas en diciembre, pero el Nasdaq extiende pérdidas, frente a las persistentes dudas sobre la valoración de la Inteligencia Artificial (IA).

El Dow Jones gana 0,4% a 45.919,03 unidades, mientras que el S&P 500 avanza 0,1% a 45.919,03. Por el contrario, el Nasdaq retrocede 0,2% y se ubica en los 22.028,21 puntos.

Tras comenzar con variaciones positivas, Wall Street terminó el jueves con una fuerte corrección bajista. Reflejo de esta reversión lo dio la acción de Nvidia , que pasó de anotar una ganancia de 5% a sufrir una pérdida del 3,2%.

Este viernes la compañía líder en fabricación de chips vuelve a marcar un retroceso (del 2,9%). De este modo, acumula un descenso del 13,6% en noviembre y va camino a su peor mes desde marzo.

Desde la firma destacaron la extraordinaria demanda de sus chips de vanguardia y, en su conferencia posterior a la presentación de resultados, rechazaron las preocupaciones sobre una burbuja en la valoración de la IA.

Por su parte, la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, dijo que "hay evidencia temprana para los beneficios y riesgos potenciales de la IA". "Surgieron áreas que hay que vigilar cuidadosamente, así como formas potenciales en las que nos beneficiaremos de esta nueva tecnología", acotó.

En cuanto a las tasas, los recientes números sobre el mercado laboral de EEUU en septiembre parecen haber reavivado la expectativa de una nueva reducción. Actualmente, las posibilidades de que se mantenga la tasa bajaron desde la zona del 70% al 56%, según el FedWatch.

Acciones destacadas del viernes en Wall Street

Este viernes se destacan los incrementos en la empresa de software Intuit, tras los sólidos resultados trimestrales. También continúa el goteo de resultados en el sector minorista.

Ross Stores registra subidas del 2% tras superar las expectativas; su CEO afirmó que la compañía tuvo una “excelente temporada de regreso a clases con tendencias positivas que se mantuvieron durante el resto del trimestre”.

Paralelamente, Gap celebra con subidas del 5% el aumento de un 5% en las ventas comparables en EEUU en el tercer trimestre, superando ampliamente las expectativas de Wall Street. La cadena afirmó que las ventas se vieron impulsadas por su campaña viral ‘Better in Denim’ con Katseye.