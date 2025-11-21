Carlos Bianchi habló del presente de Marcelo Gallardo y lo comparó con Lewis Hamilton + Seguir en









El entrenador más ganador de la historia de Boca habló sobre su par de River y la complicada situación que está viviendo a nivel deportivo.

El pésimo presente futbolístico de River da lugar a muchas opiniones que en otro momento jamás se hubiesen escuchado. En las últimas horas fue Carlos Bianchi, uno de los máximos ídolos de Boca, quien opinó acerca de Marcelo Gallardo y la crisis que vive su equipo.

“Es una situación difícil para vivir. El primero que no la quiere vivir es Gallardo, no se la imaginaba“, dijo Bianchi sobre el 'Muñeco' y los malos resultados que viene arrastrando.

La palabra de Bianchi sobre Gallardo El DT más ganador de la historia de Boca trazó un paralelismo con el piloto más ganador de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, para referirse al momento de Gallardo. “Uno tiene que pensar y encontrarle la vuelta. ¿Vos te pensás que Hamilton está contento de salir 15° con Ferrari? No le da placer a alguien que salió siete veces campeón del mundo“, comparó en diálogo con 'Olé'.

Por último, intentó dejarle un mensaje optimista: “River tiene un buen plantel, compró media docena de jugadores y lo que menos esperaba era esta situación. Pero la situación llega y hay que cambiar la rueda ahora, debe estar preocupado por esta situación“.