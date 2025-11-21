SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
21 de noviembre 2025 - 13:25

Carlos Bianchi habló del presente de Marcelo Gallardo y lo comparó con Lewis Hamilton

El entrenador más ganador de la historia de Boca habló sobre su par de River y la complicada situación que está viviendo a nivel deportivo.

Carlos Bianchi habló del presente de Marcelo Gallardo y lo comparó con Lewis Hamilton
Carlos Bianchi habló del presente de Marcelo Gallardo y lo comparó con Lewis Hamilton

“Es una situación difícil para vivir. El primero que no la quiere vivir es Gallardo, no se la imaginaba“, dijo Bianchi sobre el 'Muñeco' y los malos resultados que viene arrastrando.

Informate más

La palabra de Bianchi sobre Gallardo

El DT más ganador de la historia de Boca trazó un paralelismo con el piloto más ganador de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, para referirse al momento de Gallardo. “Uno tiene que pensar y encontrarle la vuelta. ¿Vos te pensás que Hamilton está contento de salir 15° con Ferrari? No le da placer a alguien que salió siete veces campeón del mundo“, comparó en diálogo con 'Olé'.

Por último, intentó dejarle un mensaje optimista: “River tiene un buen plantel, compró media docena de jugadores y lo que menos esperaba era esta situación. Pero la situación llega y hay que cambiar la rueda ahora, debe estar preocupado por esta situación“.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias