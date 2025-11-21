Gendarmería secuestró más de nueve toneladas de droga en un operativo binacional en Misiones + Seguir en









El accionar fue impulsado por el Ministerio de Seguridad. Los agentes interceptaron un camión de carga que transportaba el contenido.

En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar la lucha contra el narcotráfico en zonas fronterizas, efectivos de Gendarmería Nacional lograron decomisar más de nueve toneladas de droga en la provincia de Misiones. El operativo formó parte de una estrategia de vigilancia intensiva en corredores utilizados para el transporte ilícito de estupefacientes.

Personal del Escuadrón 10 Eldorado, junto con la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Eldorado y la Unidad de Inteligencia Criminal Iguazú, actuó de manera coordinada con la Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) del estado brasileño de Paraná.

En ese marco, los agentes interceptaron un camión de cargas generales con matrícula brasileña que circulaba por el kilómetro 1.509 de la Ruta Nacional 12, en las cercanías de Caraguatay.

Sí, cuando hay decisión y un gobierno que lucha contra el narco, tenemos resultados.



Un camión brasileño robado. Documentación trucha. El can “Vera” marcó todo. Crimen organizado puro y… https://t.co/KvmnCSZWna pic.twitter.com/QIIe4p03U4 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 21, 2025 Durante el control de la documentación, los gendarmes descubrieron irregularidades en los Manifiestos Internacionales de Carga Terrestre/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), los cuales resultaron falsos. Ante esa anomalía, se ordenó una revisión completa del vehículo.

El cargamento que encontró Gendarmería El can detector de narcóticos “Vera” marcó varios puntos del rodado, indicando la posible presencia de estupefacientes.

Al retirar la lona de la zona de carga, los agentes verificaron la existencia de 326 bultos con 11.667 paquetes rectangulares, cuyo peso total alcanzó los 9.490 kilos 200 gramos de cannabis sativa, según confirmaron las pericias realizadas por especialistas de Criminalística y Estudios Forenses. La verificación del camión arrojó otro dato clave: el rodado tenía un pedido de secuestro por robo en Morón, provincia de Buenos Aires, y la patente colocada no correspondía al vehículo. Nueve toneladas de droga 2 El chofer del camión fue detenido. Seguridad La detención del sospechoso El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado ordenaron la detención del conductor, un ciudadano brasileño, además del secuestro de la droga, del camión y de toda documentación vinculada a la investigación. El procedimiento quedó incorporado a la causa que analiza la estructura logística utilizada para trasladar la mercadería ilícita.