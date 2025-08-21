SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de agosto 2025 - 13:00

Multimillonarios sin herederos: todos estos magnates repartirán su fortuna antes de morir y dejarán afuera a sus hijos

El plan de estos multimillonarios para su fortuna, luego de decidir no incluir a sus hijos en su herencia. Descubrí qué harán con sus millones al morir.

Estas personas no planeas heredarle su fortuna a sus hijos cuando mueran: la van a donar. 

Aunque algunos podrían considerarlo un castigo, en un mundo cada vez más marcado por las desigualdades sociales, el conformismo y la comodidad, puede ser un genuino acto de amor para que exploren historias que, de haber heredado una gran suma de dinero, ni siquiera considerarían intentar probar.

Los multimillonarios que donarán su fortuna antes de morir

Steve Jobs: 10.200 millones de dólares

Steve Jobs nunca vio la acumulación de riqueza como un objetivo en sí mismo. Al fallecer, toda su fortuna quedó en manos de Laurene Powell Jobs, quien hoy la destina a la filantropía a través de Emerson Collective y la Waverley Street Foundation, con miles de millones donados.

Bill Gates: 100.000 millones de dólares

Gates siempre fue claro: sus tres hijos no heredarán su fortuna. A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, ya donó más de 100.000 millones de dólares a proyectos de salud y educación. Según él, dejar grandes sumas a los hijos no es un favor, sino un obstáculo para que encuentren su propio camino. Apenas recibirán un 1% de su patrimonio, lo cual de todas formas equivale a más de mil millones de dólares.

Mark Zuckerberg: 200.000 millones de dólares

Desde que nació su primera hija, Mark Zuckerberg anunció que donará el 99% de sus acciones de Meta a la Chan Zuckerberg Initiative, que financia programas de educación y medicina en todo el mundo. Tanto él como Priscilla Chan sostienen que sus hijas deben crecer con propósito, no esperando heredar fortunas.

Mick Jagger: 500 millones de dólares

El líder de los Rolling Stones, con una fortuna estimada en 500 millones de dólares, ya dijo que su dinero no será para sus ocho hijos, sino para la caridad. En entrevistas dejó en claro que no quiere dejar una herencia millonaria, porque considera que sus hijos tienen suficientes oportunidades para valerse por sí mismos.

Daniel Craig: 160 millones de dólares

El actor británico, famoso por ser James Bond, cuenta con una fortuna de 135 millones de dólares, pero no piensa dejarla a sus hijos. Para él, heredar grandes sumas es algo “anticuado y de mal gusto”. Prefiere donar o gastar su dinero en vida para que tenga un impacto real en la sociedad.

Gordon Ramsay: 220 millones de dólares

El chef británico, dueño de un imperio gastronómico de 220 millones de dólares, también tomó la misma postura. Dice que sus cinco hijos “no han trabajado lo suficiente para merecerlo”. Tanto es así que no viajan en primera clase y deben pagar sus consumos en sus restaurantes. Su filosofía: que aprendan el valor del trabajo y del esfuerzo.

Sting: 400 millones de dólares

El exlíder de The Police, con una fortuna de 400 millones de dólares, fue claro: sus hijos no tendrán fondos fiduciarios que les quiten las ganas de trabajar. Deben forjar su propio camino. Y parece que lo entendieron bien, ya que varios de ellos se abrieron paso en la música y el cine.

Ashton Kutcher y Mila Kunis: 300 millones de dólares entre los dos

La pareja de Hollywood también decidió que su fortuna no será heredada. Según Kutcher, si sus hijos quieren emprender y tienen un buen plan, los ayudará a invertir, pero no recibirán dinero “porque sí”. Su idea es donar su riqueza a la caridad, dejando que sus hijos aprendan a abrirse camino.

Todos ellos tienen algo en común: están cambiando la forma de entender la herencia, la riqueza y el legado familiar. Para estas figuras, el dinero es una herramienta para transformar la sociedad, no un regalo automático para la siguiente generación. Confían en que sus hijos podrán hacer su vida independientemente del dinero que sus padres lograron hacer.

