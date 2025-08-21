Ganó millones pero estafó a varias personas y ahora tendrá que ir preso: qué pasó con Sean Kingston







El rapero que se hizo conocido por millones por su canción "Beautiful Girls" tuvo un cambio rotundo de vida por las malas decisiones que tomó.

Sean Kingston, de la cima de la música a un fraude millonario.

El cantante estadounidense Sean Kingston, conocido por llegar a millones de reproducciones en todo el mundo con su hit "Beautiful Girls" fue noticia recientemente por estafas de millones y fraudes que lo llevaron a una sentencia de tres años de cárcel.

Un tribunal de Florida lo declaró culpable de cinco cargos de fraude electrónico, después de que comprara artículos de lujo presentando documentación bancaria falsa. También fue condenada su madre a cinco años, un mes antes por participar del mismo esquema.

Sean Kingston De la fama por un hit a la fama por estafas. La historia de Sean Kingston. Un hit mundial que lo catapultó a la cima: el ascenso de Sean Kingston En el año 2007 era imposible no haber escuchado el hit de Sean Kingston 'Beautiful Girls'. La canción ocupó el puesto 31 del top 100 del Billboard de aquel año. Sólo era superado por temas como 'Umbrella' de Rihanna o 'The Sweet Escape' de Gwen Stefani, entre otros.

Además, cuando fue estrenada, llegó a estar en el puesto número 1 de ese ranking y encabezó listas en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, España, Irlanda y Reino Unido. En este último país llegó a estar cuatro semanas consecutivas en el puesto número 1. Para ese entonces, Sean Kingston, que había sido descubierto en Youtube, tenía sólo 17 años.

Una estafa millonaria: el rapero deberá pasar tres años en la cárcel El rapero estadounidense Sean Kingston fue condenado a 3 años y medio de prisión el 15 de agosto tras ser declarado culpable de un esquema de fraude de más de 1 millón de dólares en el sur de Florida. Tanto él como su madre, Janice Eleanor Turner, fueron condenados por cometer fraude electrónico.

"Me disculpo, me disculpo, aprendí de mis lecciones. Todo lo que pido es aceptar mis disculpas ante el tribunal" fue todo lo que declaró Sean Kingston (Kisean Paul Anderson) ante el juez David Leibowitz, quien lo condenó a 3 años y medio de cárcel. Su madre obtuvo una condena peor, enfrentará 5 años tras las rejas.

