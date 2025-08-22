Fórmula 1: el histórico equipo que planea regresar en 2027 con una millonaria inversión







La escudería que planea volver a competir en la máxima categoría y ya tiene un dueño dispuesto a invertir más de 200 millones de euros.

La escudería que planea volver a la F1 en 2027.

El automovilismo se prepara para recibir un nuevo proyecto que promete revolucionar la Fórmula 1. Saad Kassis-Mohamed, un joven empresario kuwaití de 24 años lidera una iniciativa ambiciosa que busca ingresar a la máxima categoría del automovilismo en 2027. Con una inversión inicial de más de 200 millones de euros para los primeros tres años, el proyecto apunta a construir una escudería competitiva y sostenible desde su debut.

La estrategia incluye la creación de un centro técnico en Silverstone, Reino Unido, y una sede operativa en Múnich, Alemania. Esta distribución geográfica permite aprovechar el conocimiento y la infraestructura de dos de los principales polos del automovilismo europeo. El equipo ya comenzó a armar su estructura con profesionales experimentados en la Fórmula 1 y categorías internacionales, garantizando un enfoque profesional desde el inicio.

Caterham F1 SKm Racing La escudería que planea regresar a la F1 en 2027 El equipo Caterham, que compitió en la Fórmula 1 entre 2012 y 2014, podría volver a las pistas en 2027 bajo una nueva estructura llamada SKM Racing. Aunque la escudería original quebró en 2015, su nombre conserva reconocimiento entre los aficionados. El proyecto actual adquirió los derechos de la marca Caterham para facilitar su ingreso al mercado sin heredar las deudas del pasado.

El plan estratégico de SKM Racing incluye presentar la documentación oficial a la FIA a principios de 2026. Para el tercer trimestre de ese año, el equipo espera tener listo un primer chasis para pruebas de validación. El objetivo es debutar en la temporada 2027, aunque el proceso de aprobación no será sencillo, como lo demostró el caso reciente de Cadillac, que enfrentó obstáculos para su ingreso a pesar del respaldo inicial.

El proyecto millonario de SKM Racing para correr en 2027 La inversión de 280 millones de euros financiará la construcción de instalaciones propias en Silverstone y la contratación de un equipo técnico especializado. SKM Racing planea comenzar con entre 210 y 230 empleados, con proyección de llegar a 320 en su tercer año de operación. Además, el equipo establecerá convenios con universidades de Inglaterra y Alemania para incorporar jóvenes talentos.

El proyecto también incluye conversaciones avanzadas con dos fabricantes de motores para asegurar la propulsión del monoplaza. La estrategia busca crear una estructura eficiente que combine experiencia profesional con innovación tecnológica. El regreso de Caterham bajo esta nueva identidad podría marcar un hito en la Fórmula 1, siempre que la FIA y los organizadores de la categoría aprueben su ingreso definitivo.