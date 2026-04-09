Millones volvieron a su infancia con este invento: un dispositivo lleno de nostalgia + Seguir en









Este nuevo producto revive sensaciones del pasado y está captando la atención del público con una propuesta inesperada para hoy en día.

Este nuevo invento decide darle una nueva oportunidad a los cassettes en pleno 2026. Pexels

El avance constante de la tecnología provoca que se dejen atrás ciertos formatos que alguna vez marcaron época. De todas formas, cada tanto aparece una propuesta que rompe esa lógica y vuelve a poner de moda a esos mismos objetos que parecían olvidados por millones. Esta vez, salió a la venta un invento que revive un producto que remite a la icónica década del 1980.

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La curiosidad de las nuevas generaciones y la nostalgia de quienes crecieron con estas tecnologías impulsaron a una empresa a mezclar el pasado con el presente. Pero lo más atractivo es que este resurgimiento no solo apela a lo emocional, también suma funciones modernas que lo hacen todavía más atractivo en el mundo actual.

Cassette El dispositivo funciona con bluetooth y promete llevarte al pasado. Gentileza - Maxell Vuelven los cassettes: de qué trata este invento Una reconocida compañía japonesa decidió apostar por un reproductor portátil que retoma el formato de casete, pero adaptado a los tiempos actuales. El equipo mantiene la misma esencia que el clásico, con botones físicos para avanzar o retroceder la cinta, pero incorpora la conectividad inalámbrica para vincularse con auriculares o parlantes modernos.

El diseño mantiene ese mismo aire retro que muchos identifican instantáneamente, similar a los viejos dispositivos que dominaron los años 80. Pero a la versión moderna se le suma una batería recargable mediante USB-C que permite varias horas de reproducción sin interrupciones. También ofrece la opción de conectar auriculares con cable, para quienes quieren revivir la experiencia tradicional.

El regreso de este formato se debe a que, en los últimos años, creció el interés por lo analógico. Al igual que pasó con los vinilos, las cintas están volviendo a circular, tanto en ferias como en plataformas digitales donde los mismos artistas actuales lanzan sus propias ediciones especiales en este formato.

Además, está el atractivo de poder manipular una cinta, escuchar el sonido característico al reproducirla o elegir manualmente una canción, lo que genera una relación distinta con la música, contrastando totalmente con el streaming. Este tipo de dispositivos atrae a quienes vivieron esa época, pero también despierta el interés en jóvenes que buscan algo diferente. Cassette El reproductor de música está disponible en varios colores, como el naranja, azul y gris. Gentileza - Maxell No es el único en el mercado: otra alternativa para escuchar música como en los 80 El relanzamiento de estos equipos no se limita a una sola marca. Desde Europa surgió otro proyecto que también busca recuperar el uso de casetes, aunque con un giro distinto. Este modelo presenta una estructura mucho más moderna, con una carcasa metálica y una estética clásica, pero con detalles actuales. Al igual que la versión japonesa, incluye tecnología Bluetooth y una entrada para auriculares tradicionales. Pero también suma una función que lo distingue: la posibilidad de grabar música en cintas vírgenes para poder crear compilaciones personalizadas, tal como se hacía en los 80. Otra diferencia importante está en la batería interna, que reemplaza a las pilas descartables que se usaban en el pasado. Ahora, con una sola carga el dispositivo ofrece varias horas de funcionamiento. El mercado musical acompaña esta tendencia, ya que algunos artistas están lanzando ediciones limitadas en casete, convirtiéndolos en objetos de colección.

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