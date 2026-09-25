La Casa Blanca incluyó a los principales ejecutivos de tecnología, inteligencia artificial, finanzas, energía, defensa, lujo y consumo en la cena de Estado ofrecida al presidente chino. La lista mostró el peso empresarial detrás de la relación entre Estados Unidos y China.

La presencia empresaria dejó una señal concreta del tipo de agenda que atraviesa hoy el vínculo entre Washington y Beijing: inteligencia artificial, chips, comercio tecnológico, energía, finanzas, defensa, consumo masivo y cadenas globales de suministro.

El presidente Donald Trump reunió en la Casa Blanca a una parte central del poder corporativo estadounidense y global durante la cena de Estado ofrecida al presidente chino, Xi Jinping . En la lista de invitados aparecieron Elon Musk, de SpaceX y Tesla; Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman y Greg Brockman, de OpenAI; Jeff Bezos, de Amazon; Tim Cook, de Apple; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai y Sergey Brin, de Google; Satya Nadella, de Microsoft; y Bernard Arnault, de LVMH, entre otros ejecutivos y empresarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La presencia empresaria dejó una señal concreta del tipo de agenda que atraviesa hoy el vínculo entre Washington y Beijing: inteligencia artificial, chips, comercio tecnológico , energía, finanzas, defensa, consumo masivo y cadenas globales de suministro. La cena se realizó en la Casa Blanca, en el marco de la visita de Estado de Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan a Estados Unidos.

Entre los nombres de mayor peso estuvieron Huang, cuya compañía Nvidia es clave en el negocio global de semiconductores para inteligencia artificial; Lisa Su, de AMD; Cook, de Apple; Zuckerberg, de Meta; Altman, de OpenAI; Nadella, de Microsoft; Pichai y Brin, de Google; Bezos, de Amazon; y Musk, de SpaceX y Tesla. También participaron figuras de Wall Street como Larry Fink, de BlackRock; Jamie Dimon, de JPMorgan Chase; David Solomon y John F.W. Rogers, de Goldman Sachs; y Jane Fraser, de Citigroup.

La lista tuvo un claro predominio de ejecutivos tecnológicos. Nvidia, AMD, Apple, Meta, OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, Dell, Qualcomm, Micron y Zoom estuvieron representadas por sus principales figuras. En momentos en que la competencia entre Estados Unidos y China pasa por semiconductores, inteligencia artificial, servicios digitales y control de cadenas críticas, la presencia de esos nombres no fue un dato menor.

Huang, Su, Altman, Brockman, Nadella, Pichai, Brin, Cook, Zuckerberg, Bezos y Musk concentran empresas que operan en sectores donde China es mercado, proveedor, competidor o regulador. La cena mostró que la relación bilateral no se limita a la diplomacia tradicional: también se juega en los directorios de las grandes tecnológicas.

Finanzas, defensa, energía y lujo

La convocatoria también incluyó al núcleo financiero de Wall Street. Fink, Dimon, Solomon, Fraser, Stephen Schwarzman, de Blackstone, y John F.W. Rogers, de Goldman Sachs, formaron parte del grupo de invitados empresarios. A ellos se sumaron Lynn Martin, de la Bolsa de Nueva York, Ryan McInerney, de Visa, y Michael Miebach, de Mastercard.

En defensa y energía estuvieron Jim Taiclet, de Lockheed Martin; Larry Culp, de GE Aerospace; Darren Woods, de ExxonMobil; y Kelly Ortberg, de Boeing. También participaron Mary Barra, de General Motors; Albert Bourla, de Pfizer; y Bernard Arnault, de LVMH, acompañado por Alexandre Arnault.

LFG! Elon Musk is at the state dinner tonight sitting WITH President Trump



So glad this alliance was brought back together.



America NEEDS these two as a team pic.twitter.com/HLNczESTiv — Nick Sortor (@nicksortor) September 25, 2026

La lista de empresarios y ejecutivos invitados

Jensen Huang, Nvidia.

Mark Zuckerberg, Meta Platforms.

Lisa Su, Advanced Micro Devices.

Tim Cook, Apple.

John F.W. Rogers, Goldman Sachs.

Lynn Martin, Bolsa de Nueva York.

Linda Mills, Universidad de Nueva York.

Eric Yuan, Zoom.

Kelly Ortberg, Boeing.

Larry Fink, BlackRock.

Stephen Schwarzman, Blackstone.

Sam Altman, OpenAI.

Greg Brockman, OpenAI.

Miriam Adelson, Las Vegas Sands.

Sergey Brin, Google.

Satya Nadella, Microsoft.

Jim Taiclet, Lockheed Martin.

Sundar Pichai, Google.

Larry Culp, GE Aerospace.

Sanjay Mehrotra, Micron.

Cristiano Amon, Qualcomm.

Jeff Bezos, Amazon.

Jeff Yass, Susquehanna International Group.

Jamie Dimon, J.P. Morgan Chase.

Michael Dell, Dell Technologies.

Mary Barra, General Motors.

David Solomon, Goldman Sachs.

Jane Fraser, Citigroup.

Elon Musk, SpaceX y Tesla.

Darren Woods, ExxonMobil.

David Ellison, Paramount Skydance.

Brad Gerstner, Altimeter.

Albert Bourla, Pfizer.

David Sacks, Consejo Asesor del Presidente sobre Ciencia, Tecnología y emprendimientos.

Bernard Arnault, LVMH.

Alexandre Arnault, LVMH.

Ryan McInerney, Visa.

Michael Miebach, Mastercard.

Meredith O’Rourke, O’Rourke Group.

La nómina también incluyó acompañantes de varios de esos ejecutivos y empresarios, entre ellos Lori Huang, Daniel Lin, Anna Brockman, Gerelyn Gilbert-Soto, Sangeeta Mehrotra, Lauren Sánchez Bezos, Susan Dell, Anthony Barra, Kathryn Woods, Sandra Lynn Ellison y Katie Simpson, según la lista difundida por la oficina de prensa de la Casa Blanca y publicada por Reuters.

Una cena con lectura económica

La foto empresaria tuvo un peso propio dentro de la visita. La presencia de las principales firmas de inteligencia artificial, semiconductores, nube, comercio electrónico, redes sociales, finanzas y energía mostró qué sectores concentran hoy buena parte de la relación económica entre las dos mayores economías del mundo.

En paralelo a los empresarios, la cena incluyó a funcionarios estadounidenses como el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jamieson Greer. Del lado chino participaron Cai Qi, Wang Yi, He Lifeng, Zheng Shanjie, Wang Wentao y otros funcionarios del gobierno de Xi Jinping.