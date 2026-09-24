Meta presentó Charm, su nuevo dispositivo portátil para interactuar con inteligencia artificial

El dispositivo cuenta con una pantalla de 2 pulgadas y conexión 5G que llevará el asistente Muse. Además, durante el Meta Connect, también anunció nuevas lentes inteligentes y un equipo de realidad virtual.

Así se ve Muse Charm, el nuevo dispositivo con el que Meta busca conquistar el mercado del hardware.

Meta , la compañía detrás de Instagram, Facebook y WhatsApp, llevó adelante el pasado miércoles el Meta Connect, su evento anual para presentar los nuevos dispositivos de la compañía. En este escenario, la compañía conducida por Mark Zuckerberg presentó unas nuevos lentes inteligentes, un equipo de realidad virtual y un producto que sorprendió a todos: Muse Charm.

En detalle, el dispositivo portátil fue diseñado para utilizar Muse , el nuevo asistente de inteligencia artificial de la compañía . Con el lanzamiento, la empresa amplía su estrategia de hardware más allá de las gafas inteligentes, uno de sus principales éxitos recientes.

El dispositivo tiene un tamaño similar al de un estuche de AirPods de Apple , cuenta con una pantalla táctil de unas 2 pulgadas y conexión 5G integrada . La compañía prevé comenzar a enviarlo durante las fiestas de diciembre , aunque todavía no informó cuál será su precio de salida al mercado.

"Hemos condensado toda la experiencia de Muse, incluyendo todo el conjunto de funciones de voz y avatares en tiempo real, en algo que cabe en un llavero y con el que siempre se puede hablar ", detalló Zuckerberg.

El anuncio se produce mientras las principales empresas tecnológica s buscan desarrollar dispositivos que puedan suceder al teléfono inteligente . Silicon Valley está destinando miles de millones de dólares a productos diseñados alrededor de asistentes de IA capaces de interpretar lo que ocurre a su alrededor mediante diferentes sensores y responder a los usuarios.

Lo cierto es que las estrategias son diversas y, la apuesta de Meta incluye lentes inteligentes, dispositivos de mano y otros formatos. Todavía no está definido cuál de estas alternativas terminará convirtiéndose en el estándar de la industria.

Muse llega a toda la línea de dispositivos

Durante el evento, Meta también anunció la expansión de Muse a toda su gama de gafas inteligentes. El asistente incorporará nuevas funciones, entre ellas la posibilidad de utilizar computadoras y conectarse con comercios y servicios como Walmart, Best Buy y Gap.

La compañía afirmó que Muse se convertirá en la interfaz principal de sus gafas, con la posibilidad de que los usuarios realicen compras, coordinen citas y completen distintas tareas mediante comandos de voz.

Entre las nuevas funciones aparece la posibilidad de realizar videollamadas en vivo con una versión expresiva e interactiva de Muse. El asistente también tendrá conversaciones por voz en tiempo real y permitirá personalizar su voz.

La compañía también llevó Muse a Mac. Con autorización del usuario, el asistente podrá manejar aplicaciones en la computadora y continuar trabajando en las tareas que se le hayan asignado aunque la persona se aleje del equipo.

Entre otras funciones incorporadas a sus lentes con IA se encuentran; entrenamientos guiados con manos libres; seguimiento nutricional con información personalizada; IA aplicada a compras, indicaciones para caminar basadas en puntos de referencia; audio y gestos personalizados y mejoras en la IA visual.

Los lentes también incorporan captura y reproducción de video con Dolby Atmos. Según Meta, se trata del primer dispositivo de consumo que permite capturar y experimentar videos con sonido espacial de 360° mediante esta tecnología.

Además, Meta presentó sus primeras gafas de realidad virtual lo suficientemente delgadas como para tener un formato similar al de unas gafas convencionales. El dispositivo, denominado Meta VR, tendrá un precio de u$s1.299 y su lanzamiento está previsto para la primavera de 2027.

El equipo pesa aproximadamente lo mismo que una baraja de cartas. Para conseguir ese diseño, Meta trasladó la batería y el procesador a una unidad separada. El dispositivo responde a gestos oculares, comandos de voz y movimientos de las manos.

Con este producto, Meta busca ampliar el acceso a una categoría que durante años estuvo condicionada por los altos precios y el tamaño de los cascos, que pueden resultar incómodos para utilizarlos durante períodos prolongados.

Nuevas gafas sin cámara

La compañía también presentó Ray-Ban Meta Audio, un nuevo modelo de gafas inteligentes que no incorpora cámara. El dispositivo continuará permitiendo la grabación de audio, pero no indicará de manera clara a las personas que se encuentran alrededor que se está realizando una grabación.

La diferencia frente a las gafas inteligentes con cámara es que estas últimas emiten un destello de luz mientras graban. Los críticos sostienen que eliminar las cámaras no necesariamente alcanza para resolver las preocupaciones relacionadas con la privacidad.

Las Meta Audio son el nuevo modelo desarrollado en asociación con EssilorLuxottica y comenzarán a venderse el 13 de octubre, con un precio inicial de u$s349. Es u$s100 menos que la última generación de las gafas Ray-Ban, que mantienen las cámaras incorporadas.

La compañía también anunció que ese modelo continuará disponible con dos nuevos diseños: las Aviator y las Zena, de formato ojo de gato.