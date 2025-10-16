De cuánto es la fortuna de Dua Lipa, la cantante que es furor en el mundo y viene a River en noviembre

La artista británica se prepara para su regreso al país con dos shows y un patrimonio que no para de crecer.

Dua Lipa está atravesando uno de los momentos más exitosos de su carrera . Con millones de oyentes mensuales y show que se agotan en minutos, la artista británica ya se consolidó como una figura central del pop mundial y una de las divas actuales de la industria.

Además, su regreso a la Argentina generó una enorme expectativa, el anuncio de su presentación en el estadio de River Plate fue un éxito total ya que vendió toda la primer fecha en apenas una hora , lo que llevó a sumar una segunda fecha, que también se agotó.

Desde sus comienzos, Dua Lipa logró arrasar con su talento, determinación y estilo. Luego de llegar a ser conocida por su primer hit mundial " New Rules ", pasó a ser telonera de artistas como Coldplay y Bruno Mars, hasta alcanzar un mayor reconocimiento con hits como "Levitating", "Break My Heart" y "Houdini".

Hasta el momento lanzó tres discos de estudio, todos acompañados por giras internacionales. Su último trabajo, Radical Optimism , retoma un poco la estética pop con influencias de la música disco, e incluye colaboraciones con Kevin Parker, de Tame Impala.

A lo largo de su carrera recibió tres premios Grammy y siete Brit Awards, además de ser elegida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del futuro. Además llegó al cine por su presencia en la película Barbie y su participación en Argylle.

El show de Dua Lipa en River: ¿qué se puede esperar?

El tour Radical Optimism llega a Buenos Aires el 7 y 8 de noviembre en el Estadio Monumental. Va a contar con una puesta visual increíble, coreografías y un setlist con todos sus éxitos, además de las nuevas canciones del álbum.

El concierto también refleja la etapa más madura de Dua Lipa, que además de ritmo y baile, tiene letras que hablan más de ella y sus sentimientos luego de una dolorosa ruptura.

Patrimonio de Dua Lipa

A sus 30 años, Dua Lipa se convirtió en la artista británica menor de 30 con mayor fortuna, con un patrimonio estimado en 106 millones de euros. Gran parte de su crecimiento económico viene de la decisión de gestionar su carrera junto a su padre, Dukagjin Lipa, a través de la empresa Radical 22, con la que adquirió los derechos de su propio catálogo musical.

Además de los ingresos por sus conciertos, que alcanzan cerca de 1,5 millones de euros por función, la cantante tiene contratos publicitarios con marcas de moda y perfumes.