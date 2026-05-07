El hombre más rico de Ucrania compró un departamento de 550 millones de dólares: quién es Rinat Akhmet

Una figura poderosa volvió a llamar la atención tras una adquisición inédita en la costa europea y que generó sorpresa internacional.

Con una trayectoria llena de altibajos, el nivel de su billetera es impactante.

El nombre de Rinat Akhmetov volvió a llamar la atención en todo el mundo, pero esta vez no fue por su rol en la industria del acero y la energía, ni por su peso económico en Europa del Este, sino por una operación inmobiliaria que implicó millones y rompió con todos los esquemas del mercado de lujo.

Detrás de esa compra se esconde una historia llena de cambios, expansión empresarial y una gran resiliencia ante las crisis mundiales. Su trayectoria se debe a la transformación económica tras la caída de la Unión Soviética y el surgimiento de las grandes fortunas en la región.

Tomó decisiones arriesgadas y eso lo llevó a convertirse en el hombre más rico de Ucrania.

Akhmetov nació el 21 de septiembre de 1966 en Donetsk, en una familia dedicada a la minería. Su entorno estuvo vinculado desde temprano a la industria del carbón , un sector que luego sería fundamental en su desarrollo empresarial. Durante la década de 1990, en pleno proceso de privatización en Ucrania, inició sus primeros negocios con materias primas y le permitió posicionarse con inversiones de alto riesgo.

En el año 2000 dio un paso decisivo al crear System Capital Management , el conglomerado que unificó sus activos. A través de esta estructura, consolidó un imperio en la industria siderúrgica y energética . Sus compañías más relevantes, como Metinvest y DTEK, le dieron control sobre recursos estratégicos.

Rinat Akhmetov A pesar de los altibajos, es el hombre más rico de Ucrania. Gentileza - Mediaite

Un departamento de 500 millones de dólares: el último lujo del empresario

En abril de 2026 concretó una de las operaciones más impactantes del mercado inmobiliario mundial al comprar una propiedad en el exclusivo complejo Mareterra, en Mónaco, por 471 millones de euros, equivalentes a unos 554 millones de dólares. El inmueble ocupa cerca de 2.500 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, cuenta con 21 ambientes, pileta privada, jacuzzi y al menos ocho cocheras.

La residencia forma parte del edificio Le Renzo, dentro de un desarrollo construido sobre terreno ganado al mar Mediterráneo. Este proyecto sumó apenas 114 unidades residenciales a una plaza donde la disponibilidad de propiedades es muy baja, razón que explica el hecho de que las cifras superen cualquier referencia previa en el sector.

Mareterra La lujosa propiedad se encuentra en una zona exclusiva a la que muchos millonarios quieren acceder. Gentileza - La Costa Properties

No es el único: los bienes de lujo de Akhmetov

La reciente compra no es un caso aislado dentro de su patrimonio, a lo largo de los años, el empresario sumó propiedades lujosas en distintos puntos de Europa. Entre ellas aparece Villa Les Cèdres, ubicada en la Riviera francesa, adquirida en 2019 por unos 200 millones de euros.

También posee un penthouse en One Hyde Park, en Londres, considerado uno de los complejos residenciales más exclusivos del planeta. A su colección inmobiliaria se suma un yate gigante, conocido como Luminance, cuyo valor es de 500 millones de dólares. Este tipo de activos lo ubica dentro del grupo de compradores más activos del segmento premium mundial.

Dólares Lo que pagó por su última adquisición no se compara con su gran patrimonio. Pexels

El patrimonio actual de Rinat Akhmetov

En 2026, su fortuna alcanza los 8.000 millones de dólares. Antes de la pandemia, en 2019, su capital se ubicaba en 6.000 millones y en 2020 descendió a aproximadamente 2.000 millones. Pero en 2021 logró repuntar hasta unos 7.600 millones. El inicio de la guerra en Ucrania impactó en sus activos, con una baja cercana a los 4.000 millones en 2022.

Ya entre el 2023 y el 2024 se mantuvo en niveles similares hasta lograr una recuperación completa en 2026. Estas variaciones se deben a la exposición de sus empresas a sectores como energía, acero y minería, altamente sensibles a los cambios internacionales. A pesar de ese escenario, Akhmetov sigue dentro del grupo de empresarios más influyentes de su país.