De cuánto es la fortuna de Kylie Minogue y cuánto ganó siendo un icóno del pop

Su recorrido incluye éxitos globales, giras multitudinarias y negocios que la llevaron a consolidarse como una de las figuras australianas más reconocidas.

Se convirtió en una figura reconocida por varias generaciones de seguidores alrededor del mundo.

Kylie Minogue lleva casi cuatro décadas en la industria y acumuló millones de dólares gracias a discos, las giras, los derechos musicales y las distintas actividades comerciales.

A lo largo de los años, la australiana pasó de la televisión a los escenarios más importantes del mundo y convirtió canciones como I Should Be So Lucky y Can't Get You Out of My Head en clásicos del pop . Su recorrido también incluyó actuaciones, colaboraciones y distintas facetas fuera de la música.

Kylie Ann Minogue nació el 28 de mayo de 1968 en Melbourne, Australia. Antes de convertirse en una figura del pop, consiguió reconocimiento como actriz . Su gran salto llegó con Neighbours, la popular serie australiana en la que interpretó a Charlene Mitchell. El programa también tuvo una enorme repercusión en el Reino Unido y ayudó a que su rostro cruzara rápidamente las fronteras de su país.

La cantante australiana consolidó una trayectoria que trascendió las fronteras de su país.

La música apareció casi por casualidad. En 1987 interpretó The Loco-Motion durante un concierto benéfico vinculado al Fitzroy Football Club y aquella actuación derivó en la grabación de un demo. El tema se convirtió en un éxito en Australia y permaneció siete semanas en el primer puesto de la lista local. Poco después, Minogue viajó a Londres para trabajar con el equipo de productores Stock Aitken Waterman.

En 1988 llegó el disco Kylie, acompañado por canciones como I Should Be So Lucky. El álbum pasó más de un año en las listas británicas y fue uno de los grandes fenómenos comerciales de aquella etapa. Según Official Charts, su primer single alcanzó el número uno en el Reino Unido durante cinco semanas y vendió más de 700.000 copias .

Durante los años siguientes, la cantante fue dejando atrás la imagen de estrella adolescente para construir una identidad propia dentro del dance-pop. Discos como Rhythm of Love, Kylie Minogue e Impossible Princess marcaron distintas etapas de esa transformación. También sumó trabajos cinematográficos, entre ellos una aparición en Moulin Rouge! en 2001.

Construyó una identidad artística que atravesó distintas etapas de la música popular. Instagram Kylie Minogue

El gran golpe comercial llegó con Fever, lanzado en 2001. El álbum incluyó Can't Get You Out of My Head, uno de los temas más reconocibles de su carrera. La canción llegó al número uno en más de 40 países y vendió alrededor de 5 millones de copias, de acuerdo con Celebrity Net Worth.

Los récords millonarios de la cantante

La dimensión económica de la carrera de Kylie Minogue se puede medir también a través de sus giras. Una de las más exitosas fue KylieX2008, que recorrió 21 países y recaudó cerca de u$s70 millones en venta de entradas. El tour tuvo 74 presentaciones y se convirtió en uno de los grandes negocios de su trayectoria.

Un año después, su primera gira por América del Norte volvió a mover cifras importantes. El recorrido de nueve conciertos, conocido como For You, For Me, generó alrededor de u$s3,1 millones en taquilla, con localidades prácticamente agotadas en varias de las ciudades visitadas.

Pero hubo otro dato que mostró hasta qué punto el negocio musical de Minogue seguía siendo rentable después de más de dos décadas de carrera. Durante los 12 meses anteriores a abril de 2009, su compañía Darenote registró ingresos por u$s6,75 millones, mientras que la propia cantante recibió cerca de u$s1,97 millones en concepto de pago desde la empresa.

Ese período fue especialmente significativo porque la mayor parte del dinero generado por Darenote estuvo relacionada con su actividad musical. La gira mundial aportó aproximadamente u$s4,61 millones, mientras que el resto llegó principalmente a través de las ventas de discos y las regalías.

La artista continúa vinculada a grandes escenarios y proyectos alrededor del mundo. Instagram Kylie Minogue

El patrimonio de Kylie Minogue

La estimación del patrimonio de Minogue es de u$s120 millones. Una parte significativa de ese patrimonio está vinculada a sus propiedades. Entre ellas aparece un departamento en el exclusivo complejo One Hyde Park, en Londres, cuyo valor estimado supera los u$s25 millones.

Minogue mantiene una presencia activa en la industria y su catálogo continúa generando actividad comercial. Con más de 80 millones de discos vendidos, 11 álbumes número uno en el Reino Unido y una carrera que atravesó cinco décadas, la australiana logró algo más difícil que un éxito pasajero: convertir su nombre en una marca internacional que sigue teniendo valor económico.