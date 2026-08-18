El Gobierno consiguió un superávit financiero de $244.897 millones en julio y acumula 0,1% del PBI en 2026

En los primeros 7 meses del año, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB.

En los primeros 7 meses del año, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB.

El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones en julio. Este resultado se logró con ayuda del vencimiento de Ganancias.

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En los primeros 7 meses del año, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB.

En este sentido, el pago de intereses de deuda pública netos de tenencias intra sector público fue de $2.715.436 millones. En el mes el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, en tanto los gastos en concepto de Asignación Universal por Hijo crecieron 3,8%.

"El superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión ", indicó la cartera que conduce Luis Caputo.

Y agregó: "Este resultado se alcanzó en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda , dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares".

Resultado fiscal desglosado

En lo que refiere a las prestaciones sociales, ascendieron a $8.687.144 millones (+22,9% interanual), que se vió influida por la suba en la Asignación Universal por Hijo (AUH; +38,9% interanual), parcialmente compensada por la concentración de pagos producida el año pasado en concepto de prestación alimentaria.

Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $2.178.520 millones (+28,7% i.a.). En tanto, las transferencias corrientes alcanzaron los $4.766.318 millones (+24,7% i.a.).

En particular las correspondientes a universidades registraron un incremento de 44,9% i.a. en línea con las decisiones del Congreso Nacional. Los subsidios económicos se ubicaron en $1.180.615 millones, compuesto fundamentalmente por $874.568 millones en energía y $305.189 millones en transporte.

El gasto de capital se ubicó en $280.951 millones (+42,5% i.a.), donde se destacan las obras de infraestructura eléctrica (+124,6% i.a.), de transporte (+46,5% i.a.) y las hídricas (+30,2% i.a.).