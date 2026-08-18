Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 18 de agosto

El dólar mayorista se ubica en $1.490 en la primera jornada tras el feriado, mientras que el minorista se ubica a $1.510 en el Banco Nación y el blue opera en $1.545. En el feriado, sin operaciones locales pero sí en EEUU, los bonos soberanos en dólares extendieron sus pérdidas y el riesgo país cerró al borde de los 490 puntos básicos. En tanto, los ADRs operaron mixtos.