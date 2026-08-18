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18 de agosto 2026 - 08:02

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 18 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica en $1.490 en la primera jornada tras el feriado, mientras que el minorista se ubica a $1.510 en el Banco Nación y el blue opera en $1.545. En el feriado, sin operaciones locales pero sí en EEUU, los bonos soberanos en dólares extendieron sus pérdidas y el riesgo país cerró al borde de los 490 puntos básicos. En tanto, los ADRs operaron mixtos.

La semana pasada, el INDEC reveló que la inflación de julio subió 2,1%, ubicándose apenas por encima de las expectativas del mercado. Este resultado consolida una trayectoria interanual del 33,8%.

Nuevo pronóstico para el dólar: a cuánto cotizará a fin de año, según bancos y consultoras

Las últimas proyecciones de LatinFocus y del REM del BCRA anticipan una suba moderada del dólar mayorista para fin de año. El movimiento quedaría por debajo de la inflación esperada y reabre el debate por el atraso cambiario y la competitividad.

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Los bonos soberanos profundizaron bajas en Wall Street y el riesgo país quedó a un paso de los 490 puntos

Los ADRs argentinos operaron mixtos en Nueva York, en una jornada atravesada por el feriado nacional en la Argentina a raíz del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 18 de agosto

El dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.512,59 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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