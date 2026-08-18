La Libertad Avanza activó recorrida de ministros en CABA y presiona al PRO mientras negocia un acuerdo

La jefa de los libertarios porteños se mostró junto al Ministro de Economía en la inauguración de una sucursal de la heladería Lucciano´s. Los partidarios de Javier Milei caminan el distrito comandado por Jorge Macri.

Mientras avanzan las conversaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en busca de un acuerdo con miras al 2027 , la tropa libertaria. con Pilar Ramírez a la cabeza, puso en marcha un cronograma de recorridas con ministros nacionales por las calles de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de ganar volumen político y ampliar su presencia en el principal bastión del macrismo , distrito que Javier y Karina Milei sueñan con conquistar.

La jefa de LLA en CABA y persona de extrema confianza de la secretaria general de la Presidencia participó este martes junto al ministro de Economía , Luis Caputo, de la inauguración de la sucursal 100 de la reconocida heladería Lucciano's ubicada en el barrio porteño de Las Cañitas. Acompañada de Christian Otero, cofundador y CEO de la compañía, puso el foco en la historia de la empresa como ejemplo de la innovación pyme y del potencial para crecer y competir con las mejores firmas del mundo.

"Es el tipo de historia que tenemos que multiplicar" , dijo durante el encuentro que se llevó a cabo por la mañana, en el que aseguró que el plan económico del presidente Milei, instrumentado por Caputo, permitirá al país avanzar "hacia una Argentina donde invertir, producir y competir sea cada vez más fácil".

La dirigente libertaria trasladó la discusión sobre la economía al plano porteño, donde su bloque impulsa una batería de proyectos para reducir la carga tributaria de los contribuyentes y los trámites para poner en marcha una compañía. "La Ciudad tiene que acompañar ese proceso con menos impuestos, menos burocracia y un Estado que no haga perder meses cada vez que una empresa quiere abrir un local” , expresó.

En los últimos días, La Libertad Avanza presentó una iniciativa de "Libertad Comercial" que, según Ramírez, propone " habilitaciones automáticas para las actividades de bajo riesgo" , la implementación del "silencio administrativo positivo" para acelerar las autorizaciones en 30 días en caso de no recibir respuesta del Estado, una ventanilla única digital y el fin de las clausuras exprés.

Pero no es el único proyecto que los libertarios buscan impulsar en el terreno porteño. Ramírez reiteró recientemente que el objetivo es volver a insistir con la Ley Bases de CABA, una iniciativa espejo a la presentada por Milei en Nación pero con foco en el Estado porteño.

También empujan un proyecto para reformar la ley electoral y eliminar las Primarias Abiertas Simultánea y Obligatorias (PASO) en el distrito. Para su aprobación requerirían de una mayoría especial de dos tercios, pero la iniciativa que no cuenta con el aval del PRO ni tampoco del peronismo, la UCR, el larretismo y la izquierda, por lo que se no será tratada en el recinto.

El PRO discute los términos de un acuerdo con LLA y busca blindar CABA

La visita de Ramírez a la famosa heladería junto a Caputo se encuadra dentro de una decisión de Casa Rosada de salir a marcarle la cancha al PRO en su propia casa. En los próximos días, a la jefa de los libertarios porteños se le sumarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien conoce muy bien la Ciudad de Buenos Aires dado su pasado como vicejefe de Gobierno en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

El nombre del jefe de Ministros sonó como posible candidato para disputarle la hegemonía a los Macri. Sin embargo, una fuente que mantiene diálogo abierto con el actual funcionario nacional descartó de plano esa posibilidad y afirmó que "El Colo" corre con ventaja para ser el nombre de La Libertad Avanza en la boleta a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Con los libertarios tocando la puerta, en el oficialismo porteño reafirman que la postura de Jorge Macri es ir en busca de la reelección. Aseguran también que, a diferencia de los primeros dos años, los números que llegan a Uspallata muestran un repunte en la imagen de la gestión a partir de la implementación de un plan basado en el reordenamiento del espacio público, desalojos y obras de infraestructura.

Jorge Macri se apoya en la gestión para reconstruir la identidad del PRO.

El jefe de Gobierno considera que para triunfar en CABA en el 2027 el PRO debe construir un frente con La Libertad Avanza, pero con su nombre en la cima de la boleta. En ese escenario, Macri analiza abrir la lista a una figura violeta, que podría acompañarlo como candidato a la vicejefatura.

Entre los nombres que se barajan está el de Ramírez. Por el momento, la jefa de LLA CABA optó por no pronunciarse respecto a una futura alianza y a una candidatura. "Nuestra preocupación no está en la elección del año que viene. Nosotros estamos preocupados por seguir llevando la agenda del Presidente a la Ciudad y seguir aprobando los proyectos que le cambian la vida a los porteños", manifestó.

Por lo pronto, en la mesa política que ambos partidos inauguraron la semana pasada con la venia de Karina Milei y Mauricio Macri, el PRO apuesta a negociar un tratado electoral que le asegure la continuidad de la gestión en la Ciudad, donde gobiernan desde 2007, a cambio de un apoyo a la reelección del presidente Milei. Las discusiones aún están en fase inicial y la próxima semana volverán a reunirse en Casa Rosada.