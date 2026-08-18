El riesgo país roza los 500 puntos básicos y las acciones en Wall Street caen hasta 8% + Agregar ámbito en









Los bonos soberanos en dólares profundizan las bajas y el riesgo país vuelve a rozar los 500 puntos básicos, su nivel más alto desde junio. El contexto internacional adverso y las dudas sobre el frente local mantienen la cautela entre los inversores.

Los bonos en dólares operan en baja este martes, tras el feriado.

Los bonos soberanos en dólares extienden las bajas este martes 18 de agosto tras el feriado local y el riesgo país vuelve a acercarse a los 500 puntos básicos, al tocar su nivel más alto desde junio. Los títulos profundizan así la tendencia negativa de las últimas semanas, en un escenario atravesado tanto por el deterioro del clima internacional ante la guerra en Medio Oriente como por factores económicos y políticos locales que mantienen la cautela entre los inversores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, los bonos ceden hasta 1,5% encabezado al Global 2029, Global 2041 y 2046 (-1,3%). Al mismo tiempo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 8% de la mano de Bioceres, que se despega del resto de las acciones. Las bancarias, son las que más ceden como Banco Macro (-3,38%), BBVA (-3,8%), Grupo Financiero Galicia (-3%). La única suba pertenece a Mercado Libre (0,8%).

El contexto global está complicado: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense suben por tercera sesión consecutiva el martes, ya que la inquietud por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la inflación se sumaban a una liquidación a nivel mundial que llevó a que los costos de financiación a largo plazo ronden máximos de varias décadas.

Los títulos a 30 años operaban en su nivel más alto desde 2007, mientras que los papeles referenciales a 10 años, que llevan subiendo desde el inicio del conflicto con Irán, rozaban su máximo desde principios de 2025. Will Compernolle, de FHN Financial en Chicago, ve probable que los retornos sigan al alza, ya que, en medio de los escasos volúmenes de negociación propios del verano boreal, la semana contó con pocos datos económicos y ninguna declaración pública de autoridades de la Fed, dejando que las tensiones en Oriente Medio marquen la dirección.

Este contexto marca un sesgo pesimista en el precio del petróleo y en la capacidad de Donald Trump de mejorar el diálogo con Irán para liberar Ormuz.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo anunció que julio cerró con superávit de las cuentas públicas, luego del rojo registrado en junio. El resultado primario fue equivalente a 0,9% del PBI y el financiero, al 0,1% del producto en los primeros siete meses del año. “El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones en julio”, informó el jefe de Hacienda en su cuenta de la red social X.