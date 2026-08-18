El invento que genera un mundo virtual en su interior: el parlante inteligente que crea paisajes sonoros infinitos

Un curioso dispositivo es capaz de simular ciudades, bosques y estanques cuyos habitantes producen sonidos diferentes cada vez que el usuario lo enciende.

Dentro de este parlante existe un mundo virtual, cuyos movimientos y situaciones se transforman en una banda sonora.

Muchas personas recurren siempre a las mismas playlists o canciones a la hora de escuchar música para trabajar, estudiar o relajarse. Pero ahora, un nuevo invento llamado Mur Mur propone una alternativa completamente distinta con un parlante que no reproduce pistas pregrabadas, sino que genera sonidos según lo que sucede dentro de un universo digital diminuto .

El proyecto, creado por los estudios OIO y Mattering, contiene escenarios que cuentan con sus propios climas, habitantes y comportamientos , quienes continúan su actividad aunque nadie los esté mirando. Cada interacción dentro de ese mundo modifica lo que sale por el altavoz para que cada frecuencia sea única.

Mur Mur fue concebido como " un parlante con un mundo en su interior ". En la parte superior incorpora un pequeño ocular y al mirar a través de él aparece una pantalla circular donde se puede ver todo el ecosistema digital responsable de los sonidos que salen del dispositivo.

En vez de ser una animación, dentro de cada escenario existen pequeños agentes virtuales con sus propias reglas, trayectos y comportamientos. Estos personajes se relacionan entre sí , reaccionan a lo que hace el otro y hasta a los cambios en el clima. Por ejemplo, si comienza a llover en una ciudad, las personas pueden abandonar las calles y el ambiente sonoro cambia totalmente.

Mur Mur cuenta actualmente con tres mundos diferentes , asociados también con los colores de cada modelo. Block , con una carcasa naranja y blanca, simula un pequeño barrio de una ciudad . En su interior se puede apreciar el tránsito de la mañana, músicos callejeros, peatones, palomas y robots que hacen entregas.

Por el otro lado está Plot, identificado con el color verde, que recrea un bosque en el que pueden escucharse pájaros, insectos, hojas que crujen y hasta excursionistas que cada tanto atraviesan el lugar. La tercera alternativa es Pond, de color azul, basada en un ecosistema acuático lleno de peces, patos, ranas, pequeñas olas y barcos.

El usuario no controla lo que pasa dentro de estos espacios. No puede seleccionar qué personaje va a aparecer ni elegir cuál será el próximo ruido. La propuesta consiste simplemente en encenderlo, escuchar y, si siente curiosidad, mirar por el visor para descubrir qué es lo que está pasando.

Cada dispositivo Mur Mur cuenta con su propio mundo virtual que funciona sin intervención humana. Gentileza - Mur Mur

Las características claves de este invento

La principal diferencia de Mur Mur está en que sus desarrolladores construyeron pequeños ecosistemas digitales capaces de funcionar por sí mismos. Las acciones de los agentes, las condiciones meteorológicas y las reglas internas se combinan sobre una base musical para producir el audio en tiempo real. La características principales son:

Generación continua de paisajes sonoros

Mundos virtuales con habitantes propios

Cambios climáticos que alteran el audio

Visor superior para apreciar el ecosistema

Tres escenarios: ciudad, bosque y estanque

Cientos de agentes digitales con comportamientos individuales

Carcasas fabricadas con impresión 3D

Botones y perillas físicas

Posibilidad de conectarlo con equipos de audio externos

Diferentes tamaños experimentales, desde modelos de escritorio hasta versiones pequeñas

Esta estructura consigue que cada sesión pueda ser diferente, ya que una mañana dentro de Block podría estar llena de vehículos y peatones, pero en otro momento una tormenta cambiaría completamente la actividad de sus calles. En Plot y Pond la aparición de animales, visitantes o diferentes condiciones ambientales altera el conjunto de sonidos.

Los creadores agregaron un mensaje humorístico en el dispositivo que recomienda no sacudirlo demasiado porque "hay seres vivos dentro". Mur Mur todavía se encuentra en fase de prototipo, ya que OIO y Mattering experimentaron con distintos tamaños y formatos, pero todavía buscan colaboradores para continuar el desarrollo y evaluar una posible llegada al mercado.