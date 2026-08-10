De cuánto es la fortuna de Perez Hilton y cómo se encuentra tras su brote en redes sociales

El creador de contenido construyó una carrera millonaria alrededor del mundo del espectáculo y atraviesa ahora un delicado momento personal.

El comunicador estadounidense construyó su carrera alrededor de la vida privada de celebridades y la cultura pop.

Perez Hilton construyó durante más de dos décadas una carrera ligada al mundo del espectáculo y acumuló millones de dólares gracias a su sitio web, la televisión y distintos proyectos digitales. Ahora, el comunicador estadounidense vuelve a ocupar los titulares por una situación completamente diferente a las polémicas que marcaron sus primeros años de fama.

El episodio ocurrió este agosto de 2026, cuando Hilton protagonizó una transmisión en vivo en TikTok que generó preocupación entre quienes la estaban viendo y derivó en la intervención de las autoridades en su vivienda de Miami. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico para su evaluación de salud mental.

Desde entonces, su familia pidió privacidad y confirmó que el periodista permanece bajo atención médica. En una actualización difundida días después, sus allegados señalaron que puede comunicarse con ellos y con el personal que lo atiende, aunque no se conocen públicamente más detalles sobre su evolución ni sobre cuándo podría recibir el alta .

Durante años, su nombre quedó asociado a una forma particular de contar las noticias del espectáculo estadounidense.

Nacido como Mario Armando Lavandeira Jr. el 23 de marzo de 1978 en Miami, Hilton comenzó su carrera con aspiraciones vinculadas a la actuación. Estudió en la Universidad de Nueva York y, después de graduarse, trabajó en distintos medios y publicaciones antes de encontrar el camino que lo convertiría en una figura reconocida de internet.

En 2004 creó un blog dedicado a las celebridades que originalmente se llamó PageSixSixSix.com. El proyecto llamó rápidamente la atención por su estilo provocador y por la manera en que combinaba fotografías de paparazzi con comentarios escritos directamente sobre las imágenes. Con el tiempo pasó a llamarse PerezHilton.com y él mismo adoptó ese nombre como identidad profesional.

Para 2007, el sitio registraba aproximadamente 2,6 millones de visitantes únicos mensuales, una cifra enorme para aquella etapa de internet. Hilton publicaba numerosos contenidos por día y llegó a convertirse en una especie de portero de la conversación sobre Hollywood: una aparición en su página podía generar una enorme exposición para una figura emergente.

La familia del creador de contenido pidió respeto por la privacidad durante este momento. Facebook Perez Hilton

Su estilo también le valió el apodo de “el sitio más odiado de Hollywood”, una etiqueta que terminó formando parte de su propia historia. Sus publicaciones provocaron enfrentamientos con artistas y también cuestionamientos por la violenta forma en que abordaba aspectos íntimos de la vida de distintas celebridades.

Con los años, Hilton extendió su actividad a la televisión, los libros, la radio, los podcasts, YouTube y las redes sociales. También participó en programas como Celebrity Big Brother y Worst Cooks in America, entre otros proyectos vinculados al entretenimiento.

Las ganancias de su medio

El sitio fue durante años la principal fuente de ingresos de Hilton. En el momento de mayor popularidad, PerezHilton.com habría generado millones de dólares anuales mediante publicidad. En 2007 Hilton llegó a cobrar cerca de u$s9.000 por semana por un anuncio individual, mientras que uno de sus paquetes publicitarios más grandes alcanzaba los u$s45.000 semanales.

El negocio no se limitó a la publicidad tradicional. El comunicador también obtuvo ingresos mediante participaciones televisivas, libros, presentaciones, podcasts, radio, contenido patrocinado, YouTube y acuerdos comerciales vinculados a sus redes.

Sus problemas de salud y el brote que alertó a todos en las redes sociales

El episodio que volvió a poner a Perez Hilton en el centro de la escena ocurrió durante una transmisión en vivo desde su casa de Miami donde el comunicador se autolesionó en reiteradas ocasiones. El contenido generó una alerta y las autoridades acudieron al domicilio. La plataforma TikTok también notificó a las autoridades y posteriormente suspendió la cuenta del comunicador.

Por tratarse de una situación de salud mental, los detalles más delicados del episodio fueron evitados por sus familiares y representantes. Lo que sí se informó a través de un comunicado es que Hilton atravesaba una crisis de salud mental y que fue trasladado a un centro médico bajo la denominada Ley Baker de Florida, que permite una evaluación psiquiátrica involuntaria cuando existe una presunta situación de riesgo inmediato.

La familia también aclaró que sus tres hijos, su hermana y una sobrina se encontraban en la vivienda antes de la transmisión, pero abandonaron el lugar al advertir la situación para proteger a los menores.

Su sitio web se convirtió en uno de los espacios más influyentes de la primera etapa de la prensa digital. Facebook Perez Hilton

El patrimonio de Perez Hilton

El patrimonio de Perez Hilton está calculado en u$s3 millones. Su patrimonio no depende únicamente del dinero disponible en una cuenta bancaria: también puede incluir propiedades, negocios, inversiones y otros activos.

Entre sus bienes más destacados aparece una mansión en Las Vegas que puso a la venta en junio de 2026 por u$s4,25 millones. La propiedad tiene seis habitaciones, seis baños, una vivienda independiente y una piscina.