Salta enfrenta un fuerte temporal: 240 evacuados y alerta máxima por inundaciones + Seguir en









Las lluvias provocaron desborde de ríos y arroyos. Las autoridades provincial y municipal recomendaron a la comunidad extremar las precauciones. No hay víctimas fatales.

Hay al menos 240 personas evacuadas. @gargantapodero

Un temporal sin precedentes azotó este sábado la provincia de Salta, dejando 240 personas evacuadas y graves inundaciones en varias localidades. Las lluvias, que superaron los 200 milímetros en Metán en pocas horas, provocaron el desborde de ríos y arroyos, así como el colapso de infraestructura urbana, como el hundimiento de un canal subterráneo en la intersección de Buenos Aires y Juana Azurduy. Las autoridades calificaron el fenómeno como "histórico" y advirtieron que la situación podría agravarse en las próximas horas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los barrios más afectados son 20 de Junio y Villa San José, junto a las localidades de Metán y El Galpón, donde las calles se convirtieron en ríos y numerosas familias debieron ser rescatadas. Los evacuados fueron trasladados al Complejo Deportivo Municipal, que funciona como refugio temporal con asistencia médica, alimentaria y psicológica. Mientras tanto, equipos de Defensa Civil, Bomberos y fuerzas de seguridad trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer los servicios básicos, como la energía eléctrica, que fue cortada de manera preventiva en varias zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por nuevas tormentas intensas que podrían registrarse en los próximos días, lo que mantiene en vilo a la población.

Inundaciones Salta @gargantapodero El operativo de emergencia El Gobierno de Salta, en coordinación con organismos nacionales, activó un operativo de emergencia que incluye la distribución de alimentos, colchones y kits de higiene para los afectados. Además, se dispuso el monitoreo constante de los ríos para anticipar posibles nuevas crecidas. Mientras tanto, vecinos y voluntarios se organizaron para colaborar con las tareas de asistencia, demostrando solidaridad en medio de la crisis.

Ante este escenario, las autoridades provincial y municipal recomendaron a la comunidad extremar las precauciones: evitar transitar por zonas anegadas, no cruzar cursos de agua crecidos y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. También sugirieron preparar mochilas de emergencia con documentos, medicamentos y elementos esenciales por si fuera necesario evacuar rápidamente.

Temas Salta

Temporal