De emprendedor a liderar un imperio de telecomunicaciones valuado en miles de millones: quién es Xavier Niel

Este empresario francés logró anticiparse al éxito de las telecomunicaciones y amasó millones gracias a sus inversiones en el rubro.

Con mucha ambición y visión, logró forjar un imperio valuado en miles de millones de dólares en el rubo de las telecomunicaciones.

Las telecomunicaciones entregan millones a quienes cambian cómo nos conectamos . Con ideas frescas y jugadas valientes, los emprendedores construyen fortunas desde abajo . Su coraje para innovar en un rubro competitivo abre caminos a riquezas que transforman la vida de muchos en el mundo entero.

Xavier Niel , un francés de 58 años, pasó de ser un joven curioso a un gigante de la tecnología. Su historia de jugarse todo para cambiar cómo usamos internet y celulares inspira a cualquiera que sueña con dejar una marca grande.

Xavier Niel nació en 1967 en Maisons-Alfort, Francia, en una familia común. Su papá era abogado y su mamá, contadora. De adolescente, se metió de lleno con las computadoras y aprendió a programar solo. A los 19, creó una empresa de servicios online que le dio sus primeros millones.

En 1995, fundó World-Ne t , el primer servicio de internet en Francia, y lo vendió en el 2000 por 50 mil dólares. En 1996, compró una empresa que llamó Iliad . En 1999, lanzó Free , con internet barato que revolucionó Francia.

Free Mobile, lanzado en 2012, sumó 15 mil clientes con tarifas bajas. Iliad llegó a Italia en 2018 y a Polonia en 2020. En 2021, Niel privatizó Iliad por 10.85 mil millones de euros. Su visión lo puso al frente del rubro tecnológico.

Miles de millones: el patrimonio de Xavier Niel

El patrimonio de Niel es de 10.7 mil millones de dólares en 2025, según la revista Forbes. Iliad genera 9.2 mil millones de euros al año, y él tiene el 70%. También controla Monaco Telecom, Salt Mobile y Eir en Irlanda.

Niel invierte en medios como Le Monde y en inmobiliarias como Unibail-Rodamco-Westfield. Su fondo Kima Ventures colabora con aproximadamente 100 startups por año. Creó École 42, una escuela gratis de programación con 33 sedes, y Station F, un centro para emprendedores en París. A los 58 años, vive en París y dona millones a la educación. En 2022, recibió la Legión de Honor. Su riqueza crece mientras sus empresas conectan a millones de personas en el mundo.