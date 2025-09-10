Las telecomunicaciones entregan millones a quienes cambian cómo nos conectamos. Con ideas frescas y jugadas valientes, los emprendedores construyen fortunas desde abajo. Su coraje para innovar en un rubro competitivo abre caminos a riquezas que transforman la vida de muchos en el mundo entero.
De emprendedor a liderar un imperio de telecomunicaciones valuado en miles de millones: quién es Xavier Niel
Este empresario francés logró anticiparse al éxito de las telecomunicaciones y amasó millones gracias a sus inversiones en el rubro.
Xavier Niel, un francés de 58 años, pasó de ser un joven curioso a un gigante de la tecnología. Su historia de jugarse todo para cambiar cómo usamos internet y celulares inspira a cualquiera que sueña con dejar una marca grande.
Quién es Xavier Niel y cómo consiguió sus millones
Xavier Niel nació en 1967 en Maisons-Alfort, Francia, en una familia común. Su papá era abogado y su mamá, contadora. De adolescente, se metió de lleno con las computadoras y aprendió a programar solo. A los 19, creó una empresa de servicios online que le dio sus primeros millones.
En 1995, fundó World-Net, el primer servicio de internet en Francia, y lo vendió en el 2000 por 50 mil dólares. En 1996, compró una empresa que llamó Iliad. En 1999, lanzó Free, con internet barato que revolucionó Francia.
Free Mobile, lanzado en 2012, sumó 15 mil clientes con tarifas bajas. Iliad llegó a Italia en 2018 y a Polonia en 2020. En 2021, Niel privatizó Iliad por 10.85 mil millones de euros. Su visión lo puso al frente del rubro tecnológico.
Miles de millones: el patrimonio de Xavier Niel
El patrimonio de Niel es de 10.7 mil millones de dólares en 2025, según la revista Forbes. Iliad genera 9.2 mil millones de euros al año, y él tiene el 70%. También controla Monaco Telecom, Salt Mobile y Eir en Irlanda.
Niel invierte en medios como Le Monde y en inmobiliarias como Unibail-Rodamco-Westfield. Su fondo Kima Ventures colabora con aproximadamente 100 startups por año. Creó École 42, una escuela gratis de programación con 33 sedes, y Station F, un centro para emprendedores en París. A los 58 años, vive en París y dona millones a la educación. En 2022, recibió la Legión de Honor. Su riqueza crece mientras sus empresas conectan a millones de personas en el mundo.
