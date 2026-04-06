De cuánto es la fortuna de Larry Page, el cofundador de Google y la segunda persona más rica del mundo + Seguir en









Fue parte de la creación de un gigante tecnológico y está entre los empresarios más importantes de Silicon Valley.

El multimillonario movió su fortuna de California para evitar pagar impuestos. Imagen: AP

Larry Page es uno de los nombres más influyentes de la historia reciente de la tecnología. Ingeniero y empresario estadounidense, alcanzó la fama mundial por haber creado uno de los motores de búsqueda más importantes de internet, cambiando para siempre la forma en que las personas acceden a la información y generando una fortuna de miles de millones.

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Su impacto no se limita solo a la creación de Google, sino también al desarrollo de Alphabet Inc., la compañía matriz que hoy agrupa múltiples proyectos tecnológicos innovadores. Gracias a estas iniciativas, Page se convirtió en una figura central dentro del mundo empresarial global. En la actualidad, su relevancia es tal que figura entre las personas más ricas del planeta.

Larry Page y Sergey Brin Los fundadores del motor de búsqueda más importante del mundo. Imagen: Kim Kulish/Getty Images Quién es Larry Page y cómo fueron los primeros años Larry Page nació en 1973 en Michigan, Estados Unidos, en un entorno marcado por la informática, ya que sus padres eran expertos en ciencias de la computación. Desde chico mostró interés por la tecnología y la innovación, lo que lo llevó a estudiar ingeniería. Su camino dio un giro clave cuando ingresó a la Universidad de Stanford para realizar un posgrado. Allí conoció a Sergey Brin, con quien comenzaría a desarrollar una idea que revolucionaría internet.

Ambos trabajaron en un proyecto académico que buscaba mejorar la forma en que se organizaba la información en la web. Así nació el algoritmo PageRank, base del futuro buscador, que permitía ordenar los resultados según su relevancia. En 1998, los dos estudiantes decidieron lanzar oficialmente Google, que rápidamente empezó a crecer y a posicionarse como el motor de búsqueda más utilizado del mundo.

Larry Page Desde su creación, Google creció hasta convertirse en el motor más importante del mundo. Imagen: Reuters Cómo forjó un imperio con Google El crecimiento de Google fue vertiginoso. En pocos años pasó de ser un proyecto universitario a convertirse en una de las empresas tecnológicas más poderosas del planeta, dominando el mercado de búsquedas en internet. Larry Page ocupó el cargo de CEO en distintas etapas, liderando momentos clave de expansión.

Bajo su conducción, la compañía diversificó sus productos y servicios, incluyendo publicidad digital, sistemas operativos y plataformas de video. En 2015, dio un paso estratégico al crear Alphabet como empresa matriz, reorganizando el negocio y separando las distintas unidades. Este movimiento permitió potenciar nuevas áreas como inteligencia artificial, autos autónomos y otros desarrollos tecnológicos. Gran parte de su fortuna proviene de su participación accionaria en Alphabet, donde posee alrededor del 6% de la compañía y mantiene un fuerte control gracias a acciones con mayor poder de voto. Larry Page Google lleva casi 30 años liderando internet en motores de búsqueda. Imagen: Flickr Fortuna de millones: el patrimonio de Larry Page Según estimaciones actualizadas a 2026, la fortuna de Larry Page ronda los 265 mil millones de dólares, lo que lo posiciona entre los hombres más ricos del mundo. Este patrimonio lo ubica consistentemente en el segundo puesto del ranking global, solo por detrás de Elon Musk, y refleja el enorme crecimiento de las empresas tecnológicas en los últimos años. Su riqueza está directamente ligada al desempeño de Alphabet en el mercado, especialmente impulsado por avances en inteligencia artificial y servicios digitales, que continúan consolidando su imperio en la industria tecnológica.

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