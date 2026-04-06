El ranking de los directores de equipos mejor pagos de la Fórmula 1: cuánto cobra cada uno + Seguir en









Un nuevo informe detalló los salarios de las líderes de cada escudería. El mismo reveló una gran diferencia entre el líder del ranking y los de Alpine.

El ranking de los directores de equipos de la Fórmula 1: cuánto dinero cobra cada uno

La Fórmula 1 atraviesa su momento histórico de mayor exposición y recaudación de dinero, con acuerdos de multiples sponsors que genera por sus derechos y su acuerdo con Netflix, que emite su serie documental cada año, sumando fanáticos.

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Luego de darse a conocer el ranking de pilotos mejores pagos, en las últimas horas se reveló cuando cobran los directores de las escuderías.

Un informe publicado por el consultor Marc Limacher en la edición 2026 de BusinessBookGP, develó los salarios de los líderes operativos de cada escudería del paddock y dejó en evidencia la enorme diferencia entre el líder del ranking y el resto.

Adrian Newey, ingeniero estrella de Red Bull durante años, se fue de la bebida energética por los 37 millones de euros que le ofreció Aston Martin para ser director del equipo.

Para tomar dimensión del número, sumando su sueldo base y el porcentaje de acciones que posee en la escudería, Newey recauda más dinero que los cuatro directivos que lo siguen en el listado juntos.

En el segundo lugar aparece Zak Brown, que percibe 12 millones de euros en McLaren, que se justifican por ser bicampeón del torneo de mecánicos y actual campeón a nivel pilotos. El podio lo cierra Toto Wolff, de Mercedes, con 8.5 millones, sin integrar sus ganancias por ser accionista de la escudería alemana. Luego, el Top 5 lo completan Mattia Binotto de Audi (8 millones) y James Vowles de Williams (7.5 millones). Por otro lado, en Alpine, la escudería de Franco Colapinto, el italiano Flavio Briatore, asesor del equipo francés, percibe 2.5 millones de euros. Se trata de un monto que lo deja entre los ingresos más modestos, apenas por encima del jefe de Haas (Ayao Komatsu) y el de Cadillac (Graeme Lowdon). En tanto, Steve Nielsen, director general Alpine, está en el último puesto del ranking y no supera la barrera del millón, con un sueldo de 800.000 euros. Cuánto cobran los directores de equipo en la Fórmula 1: Adrian Newey (Aston Martin): 37 millones Zak Brown (McLaren): 12 millones Toto Wolff (Mercedes): 8.5 millones Frédéric Vasseur (Ferrari): 8 millones Mattia Binotto (Audi): 8 millones James Vowles (Williams): 7.5 millones Laurent Mekies (Red Bull): 7 millones Andrea Stella (McLaren): 6 millones Alain Permane (Racing Bulls): 5 millones Flavio Briatore (Alpine): 2.5 millones Ayao Komatsu (Haas): 2 millones Graeme Lowdon (Cadillac): 2 millones Steve Nielsen (Alpine): 800.000