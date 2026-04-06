El acuerdo de 6 millones de dólares de Kim Kardashian para enterrar su pasado

La empresaria y su familia debieron tomar medidas, luego de saber que su vida privada podría ser expuesta.

La empresaria y el cantante llegaron a un importante acuerdo para mantener su vida privada lejos del ojo público.

Las figuras del espectáculo viven de su imagen y ganan millones gracias a ella. Kim Kardashian ha sido una de las celebridades que más provecho le sacó a su exposición mediática. Más allá del alcance de su padre, la hoy empresaria estuvo en boca de todos después de que se filtrara un video íntimo .

Desde entonces, el foco del debate estuvo en los motivos detrás de la filtración del mismo. Se habló de un supuesto resentimiento por parte de su expareja Ray J , así como también de la posibilidad de que haya sido hecho con la intención de que el nombre de ambos se disparara y, de ese modo, lograran mayor alcance en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, una reciente revelación de documentos habría aclarado el panorama sobre el origen de este hecho que la catapultó a la fama.

Para entender el contexto del acuerdo filtrado, primero hay que viajar al año 2002, cuando tras un viaje a México la pareja decidió filmarse en la intimidad. En 2007, el material fue publicado en sitios para adultos y rápidamente los medios se hicieron eco del hecho.

La empresaria tuvo que llegar a un acuerdo para no seguir exponiendo su vida privada.

Si bien esto suele arruinar la vida de muchos, Kim Kardashian logró superarlo rápidamente y, al igual que Paris Hilton, consiguió sacarle rédito . Con el paso del tiempo se conoció que el rapero habría tenido en su poder más imágenes , aunque nunca confirmó si pertenecían a la misma noche o a otras situaciones con su entonces pareja.

Ante esto, Kris Jenner y Kim habrían acordado pagarle a Ray J la suma de seis millones de dólares, siempre y cuando aceptara mantener oculto el resto del material de carácter sexual. Además, el acuerdo establecía que el dinero estaba condicionado al silencio del artista y que, en caso de incumplimiento, las cláusulas de pago serían imposibles de sostener para el rapero.

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Cuánto cobra Ray J por la cinta íntima de Kim Kardashian y cuál es su patrimonio

Ray J no solo obtuvo ingresos por el acuerdo con la familia Kardashian, también continúa generando dinero con el video. Se estima que el mismo habría reportado ganancias cercanas a los 100 millones de dólares, recibiendo desde entonces unos 90 mil cada tres meses por parte de la compañía encargada de su reproducción y comercialización.

Al año, esa cifra alcanza los 360 mil dólares y varía si el contenido vuelve a ganar relevancia en los medios o en los sitios donde circula. A esto se suma el ingreso de 6 millones de dólares del acuerdo inicial, a cambio de no publicar material adicional ni brindar detalles sobre las grabaciones restantes.

Actualmente, el patrimonio neto de Ray J está estimado en 14 millones de dólares. Una cifra considerablemente menor a la de su expareja, quien logró construir un imperio en el mundo de los negocios.

Un imperio de miles de millones: el patrimonio de Kim Kardashian

Surgida de los reality shows pero impulsada a la fama por la exposición de su vida privada, Kim Kardashian demostró que su verdadero talento está en convertir la notoriedad en negocios altamente rentables.

Actualmente, distintos medios especializados estiman su patrimonio neto en alrededor de 2 mil millones de dólares, muy por encima del de su expareja. Si bien el famoso video contribuyó a su notoriedad inicial, la mayor parte de su fortuna proviene de acuerdos comerciales y emprendimientos.

Gran parte de su riqueza proviene de su participación en Skims, la marca de fajas y ropa moldeadora que recaudó 225 millones de dólares tras ser valuada en 5 mil millones. Se estima que su participación en la empresa le otorga un valor teórico cercano a los 1.7 mil millones de dólares, consolidando un negocio que continúa expandiéndose.