De ícono de las finanzas al colapso: quién es Neil Woodford, el gestor que defraudó a miles y perdió millones







Llegó a generar una fortuna de millones brindando asesoramiento financiero, pero perdió todo después de errores y estafas.

El magnate financiero que ganó y gestionó millones de libras.

Neil Woodford fue una figura destacada en las finanzas británicas: un gestor de fondos estrella cuya destreza inversora lo convirtió en un nombre reconocido y le otorgó un patrimonio neto máximo de aproximadamente 130 millones de dólares. Sin embargo, tras su éxito se escondía una historia de ambición, errores y escrutinio regulatorio.

Tras el colapso de sus fondos insignia y la imposición de una multa récord de 46 millones de libras por parte de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) a su firma, la historia de Woodford pasó del triunfo al caos. Durante décadas fue uno de los gestores de fondos más importantes y respetados de Gran Bretaña, pero todo terminó rápidamente.

Neil Woodford Gestionó miles de millones de dólares, pero terminó perdiendo todo. El ascenso y la caída de Neil Woodford La fortuna de Woodford provenía, en su mayoría, de la gestión de fondos millonarios, en particular el Woodford Equity Income Fund (WEIF), que en su apogeo controlaba más de 10.000 millones de libras en activos. Woodford obtuvo importantes comisiones de gestión y bonificaciones por rendimiento gracias a estos activos, lo que impulsó tanto su patrimonio personal como el crecimiento de su empresa.

Su reputación como inversor astuto atrajo importantes inversiones minoristas, consolidando su posición como uno de los mejores gestores de fondos británicos. La riqueza de Woodford también estaba vinculada a sus propias inversiones dentro de los fondos que gestionaba, alineando su destino financiero con el de sus clientes.

El dramático colapso del fondo insignia de Woodford en 2019 marcó un punto de inflexión. Los inversores se apresuraron a retirar su dinero antes de que se pudieran liquidar las inversiones del fondo, lo que obligó a la suspensión del WEIF y provocó pérdidas de miles de millones de libras.

Multas millonarias y prohibiciones: el castigo tras el colapso de su fondo Posteriormente, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) multó a Woodford con 5,9 millones de libras a título personal y a su empresa con 40 millones de libras por tomar decisiones de inversión irrazonables e inapropiadas que empeoraron la liquidez del fondo. La FCA también prohibió a Woodford gestionar fondos para inversores minoristas, lo que puso fin a su carrera en ese ámbito. Estas sanciones regulatorias y el colapso del fondo mermaron significativamente el patrimonio neto de Woodford. La multa combinada de 46 millones de libras, junto con los honorarios legales y la pérdida de ingresos tras su prohibición, han reducido considerablemente su situación financiera. Además, la fuerte caída del valor de sus inversiones en los fondos fallidos probablemente contribuyó a un patrimonio neto muy inferior a su máximo. Aunque no se ha publicado la cifra exacta de su patrimonio neto actual, los analistas financieros estiman que ha disminuido sustancialmente, posiblemente por debajo de los 50 millones de dólares.

