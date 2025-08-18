De ser la sombra de su padre a conseguir sus propios millones: la historia de David Ellison







Nació en cuna de oro, pero lejos de conformarse con su legado, decidió crear su propio imperio que le otorgó varios millones de dólares.

El camino hacia los millones no siempre es directo y, en algunos casos, la herencia de un apellido puede abrir puertas que luego hay que sostener con talento propio. Ese es el caso de David Ellison, que pasó de estar a la sombra de su padre a convertirse en uno de los productores más influyentes de Hollywood.

Detrás de las cámaras, Ellison consolidó su nombre gracias a inversiones estratégicas en películas que se transformaron en grandes éxitos de taquilla. Su apuesta por el cine comercial le permitió trascender como empresario y dejar de ser visto únicamente como “el hijo de”.

David Ellison 2 Su apellido no lo privó de poder hacer sus propios millones de dólares en la industria del entretenimiento. Con los millones de apellido consiguió hacerse un nombre en la industria David Ellison nació en California en 1983, hijo de Larry Ellison, fundador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo. Desde joven mostró interés por la aviación y por el cine, pero fue en la producción audiovisual donde encontró su camino. En 2010 fundó Skydance Media, la compañía que lo colocaría en el centro de la industria del entretenimiento.

Con Skydance, Ellison participó en la producción de franquicias como Misión Imposible, Star Trek y Terminator. Su nombre empezó a aparecer en los créditos de películas que generaban cientos de millones de dólares en todo el mundo. Ese respaldo económico le permitió dejar de depender de la figura de su padre y construir una reputación sólida en Hollywood.

El empresario entendió la importancia de asociarse con los grandes estudios para garantizar el éxito de sus proyectos. Paramount Pictures fue uno de sus aliados estratégicos, y con ellos logró llevar adelante producciones de alto presupuesto que se convirtieron en fenómenos internacionales. Con cada estreno, la influencia de Ellison crecía dentro de la industria.

Más allá de su faceta como productor, también se involucró en el mundo de la televisión y los videojuegos. Esta diversificación fue clave para consolidar a Skydance como una de las compañías más fuertes del sector. A diferencia de otros herederos, David consiguió que los millones heredados fueran la base de un proyecto que adquirió vuelo propio. El patrimonio actual de David Ellison Según estimaciones de medios especializados, David Ellison cuenta con un patrimonio neto de aproximadamente 2.4 mil millones de dólares. Gran parte de esta fortuna proviene de su rol como director ejecutivo de Skydance y de las inversiones que realizó a lo largo de los últimos quince años en el cine y la televisión. Hoy Ellison es considerado uno de los empresarios más ricos de Hollywood y un referente para las nuevas generaciones de productores. Su capacidad para transformar el respaldo familiar en un imperio propio lo coloca como un ejemplo de cómo un apellido poderoso puede convertirse en el inicio de una historia de éxito individual.

